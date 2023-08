Oldtimershow legt Angelbrechting förmlich lahm

Von: Friedbert Holz

Riesenandrang herrschte beim großen Oldtimertreffen am Sonntag in Angelbrechting. © dziemballa

Rekordzahlen in Angelbrechting. Über 350 Oldtimer wurden präsentiert. So viele wie wohl noch nie auf dem Hansn Hof.

Angelbrechting – Über 350 historische Fahrzeuge, vom Fahrrad bis zum Traktor-Saurier, wurden wieder von ihren stolzen Besitzern samt Begleitung zum Oldtimer-Frühschoppen auf den Hansn Hof gelenkt - so viele Personen und PS an einem Tag hat Angelbrechting wohl noch nie erlebt. Bei herrlichem Wetter wurden aber von den Besuchern nicht nur mobile Schmuckstücke bewundert, auch das Speisen- und Getränkeangebot zum Verzehr im kühlenden Schatten wurde gerne genutzt.

Unzählige Bulldogs, Autos, Kleinlastwagen und Motorräder hatten sich auf dem weitläufigen Gelände zur Freilicht-Show versammelt. Dabei gab es allerlei Raritäten zu bestaunen, wie etwa das ungewöhnliche Gespann von Karl Gell aus Neupullach bei Forstinning. Er hatte seinen schwarzen Mercedes 170 S von 1950 hierher chauffiert, dessen 52 PS einen Westfalia-Bestattungsanhänger ziehen. „Ich wollte einen originellen Oldtimer haben, und vor 20 Jahren habe ich dieses Modell gefunden“, so sein Besitzer.

Besitzer präsentieren ihre blank geputzten Schätze

Viel zierlicher, kleiner und schnittiger daneben der britische MG-A-Sportwagen von 1961 mit 80 PS. Dieser dunkelrote Roadster gehört Lorenz Helmrich aus Gelting, penibel gepflegt, selbst der Motor glänzt. „Seit ich Rentner bin und Zeit habe, repariere ich alles selbst an diesem Auto“, so der ehemalige Maschinenbauer.

Eher gemütlich, aber verbunden mit vielen familiären Erinnerungen an sein Schmuckstück, sonnte sich Peter Dreyer aus Poing neben seinem Opel Kapitän aus dem Jahr 1955. „Sein 2,5 Liter großer Sechszylindermotor schnurrt noch immer sauber, wir waren damit schon auf Deutschland-Tour und in Südtirol“, schwärmte er von zahlreichen Ausfahrten.

Selbstverständlich waren auch wieder ganze Reihen von klassischen Porsche, BMW oder US-Cars vertreten, ein buntes und vielpferdiges Potpourri der Automobilgeschichte präsentierte sich auf der riesigen Grasfläche hinter dem Hof. Zwei Trabant-Besitzer - einer mit einem Kombi, der andere mit einem seltenen Cabrio - hatten es sich unter ihrem Pavillon gemütlich gemacht, auf einem alten Feuerwehr-Auto thronte eine Truppe Jugendlicher samt Bierbänken und Sonnenschirm.

Reger Austausch unter Fachleuten

Auch Besitzer von Traktoren aller Größen und Fabrikate trafen sich zum Diesel-Ratsch: Da stand etwa ein zierlicher, froschgrüner kleiner Deutz von 1953 neben einem schwarzen Metall-Ungeheuer, einer Pionier-Zugmaschine samt angehängtem Bauwagen. Den hat sein Besitzer zum außergewöhnlichen Wohnmobil ausgestattet und zuckelt so manchmal durch die Lande, bei Tempo 30 eine ganz individuelle Auslegung von entdeckter Langsamkeit.

Was wahrscheinlich auch für das ausgestellte Bonanza-Fahrrad gilt, stilecht geschmückt mit einem riesigen Fuchsschwanz. Gleich nach dem Eingang hatten sich die Zweirad-Fans mit ihren Raritäten postiert. Fast zierlich wirkte hier eine Zündapp 250 Sport von 1976 mit ihren 2,7 PS neben der 20 Jahre älteren NSU Gelände-Max. Ihr Besitzer nennt über die Leistung seines seltenen Motorrads überhaupt keine Zahl, er hat dafür nur ein Wort: genug.

Genügend bewundert wurde auch auf einer Sonderfläche ein Porsche 550 Spyder von 1955, extrem selten und nur noch zu astronomischen Preisen zu haben. Sein wohl prominentester Besitzer, US-Film-Idol James Dean, starb in einem solchen Auto.

Blick auf die Ausstellungswiese © Dziemballa

Viel Leben herrschte indes an den Gastronomie-Ständen, an den Tresen und in den zwei groß angelegten Biergärten. Hier konnten die Besucher bei kühlem Getränk, Weißwürsten oder einem Strohochsen-Burger gemütlich sitzen und die vorbei ziehende Schar der Oldtimer bestaunen. Die kleinsten Besucher hatten inzwischen die Hüpfburg besetzt: An ihnen ging der Trubel um edle Karossen und Eitelkeiten aus Metall und Gummi völlig vorbei.

