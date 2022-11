Operation beginnt: Pfarrkirche Poing nach Brand jetzt eingerüstet

Von: Armin Rösl

Die beschädigte Ostfassade ist eingerüstet. © Armin Rösl

Anfang Juli hat ein Feuer die Ostfassade von Poings Pfarrkirche beschädigt. Jetzt ist ein Gerüst aufgebaut - zunächst für Gutachter. Die Reparaturarbeiten sollen im Frühjahr erfolgen.

Poing – Die durch einen Brand beschädigte Ostfassade von Poings Pfarrkirche Seliger Pater Rupert Mayer ist jetzt eingerüstet. Allerdings finden noch keine Sanierungsarbeiten statt, sondern: „Es handelt sich um ein Untersuchungsgerüst“, antwortet Bettina Scharnhorst auf Anfrage unserer Zeitung. Die Pressesprecherin des Erzbischöflichen Ordinariats München teilt mit, dass in der kommenden Woche „die Fachgutachter mit der Untersuchung des Schadensumfangs beginnen“. Erst nach Abschluss der Untersuchungen könnten die entstandenen Schäden genau benannt werden sowie die Schadenshöhe und die notwendigen Maßnahmen. Die Sanierungsarbeiten seien für das Frühjahr 2023 geplant.



Am 8. Juli brannte ein Teil der Ostfassade. © Armin Rösl

Am 8. Juli hatte die Fassade an der Ostseite der Kirche gebrannt, verletzt wurde niemand. Durch das Feuer wurden zahlreiche der weißen Keramikkacheln zerstört, andere in unterschiedlichem Ausmaß beschädigt. Auslöser: Beim Abflämmen von Unkraut am Boden an der Fassade hatte das Holz an dieser Stelle Feuer gefangen, die Flammen schlugen nach oben. Die kurz nach dem Ausbruch alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Dennoch dürfte die Schadenshöhe mehrere 100.000 Euro betragen, wie es ersten Schätzungen zufolge in den Tagen nach dem Brand hieß.

Poing: Sanierungskosten werden von Versicherung übernommen

Die Sanierungskosten werden laut Ordinariatssprecherin Scharnhorst von der Brandversicherung übernommen, „für die Kirchenstiftung und die Erzdiözese entstehen keine Kosten“. Die Erzdiözese verfüge noch über 1000 Kacheln, die eingelagert sind, außerdem seien mehrere Dutzend bei der Poinger Pfarrei. Sonderkacheln für die Ecken und Dachränder allerdings sind laut Scharnhorst nicht mehr vorhanden. Diese müssten, bei Bedarf, neu angefertigt werden.

Die Fassade von Poings Pfarrkirche besteht aus insgesamt etwa 15.000 weißer, dreidimensionaler Porzellankacheln. Durch den Brand könnten, nach grober Einschätzung des Ordinariats, mehrere Hundert beschädigt oder durch Ruß verschmutzt worden sein. Ob und wie viele gereinigt und wiederverwendet werden können, werden die Untersuchungen zeigen. Hinzu kommen Schäden an den beiden Holztüren in der Wand und der kleinen Holzfassade dazwischen.

Renommierte Auszeichnungen für Poinger Kirche

Beim Neubau der Kirche, die vor vier Jahren eröffnet wurde und bereits einige renommierte Architektur-Auszeichnungen erhalten hat, hatte eine Kachel rund 100 Euro gekostet, heißt es aus dem Ordinariat. Die Gesamtkosten für den komplett von der Erzdiözese finanzierten Neubau beliefen sich auf rund 14,6 Millionen Euro.

