Ordination: Segen für Poings neue Pfarrerin Katrin Wilhelm

Von: Armin Rösl

Teilen

Regionalbischof Christian Kopp spendete Katrin Wilhelm den Segen für ihre neue Aufgabe. © Johannes Dziemballa

Bei einem Festgottesdienst ist Poings neue evangelische Pfarrerin Katrin Wilhelm jetzt in ihr Amt eingeführt worden. Sie bekleidet eine Halbtagsstelle, Hauptpfarrer ist Michael Simonsen.

Poing - Im Dienst ist sie bereits seit 1. Mai (wir berichteten), jetzt ist Poings neue evangelische Pfarrerin Katrin Wilhelm offiziell und feierlich in ihrem neuen Amt eingesetzt worden. Die Ordination fand am Sonntagnachmittag in der Christuskirche statt. Festprediger war Regionalbischof Christian Kopp, der Wilhelm den Segen spendete.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)

Die 31-Jährige ist noch bis Ende Juni Vertreterin von Pfarrer Roger Busch, der in Ruhestand geht. Ab 1. Juli ist sie ganz offiziell die zweite Pfarrerin der evangelischen Gemeinde Poing-Pliening. Geschäftsführender Pfarrer ist (seit 2011) Michael Simonsen. Katrin Wilhelm, die mit Familie in Feldkirchen lebt, arbeitet im Pfarrteam mit einer halben Stelle.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.