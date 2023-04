Ostern, Fortsetzung in Poing: Grüße, Geschenke und viel Schokolade für Seniorenzentrum und Tafel

Teilen

Mit seinem Elektro-Tuk-Tuk „Herr Lich“ fuhr Armin Rösl die Schokoladenspenden zur Tafel und übergab sie Elli Lindner. © Privat

Im Seniorenzentrum Poing freuen sich Bewohner und Personal über besondere Ostergrüße, bei der Tafel Kinder über Osterschokolade. Ostern ist in Poing mit dem Osterwochenende nicht vorbei.

Poing – Rund 50 Ostergrüße von Bürgerinnen und Bürgern, teilweise liebevoll gebastelt und gestaltet, hat Poings Bürgermeister Thomas Stark an Ostern im Seniorenzentrum übergeben. Dessen Leiterin Mimona Tabbali nahm die Geschenke für die Bewohnerinnen und Bewohner sowie das Personal entgegen. In den Osterkorb hatte die Gemeinde noch Süßigkeiten, Kaffee und Osterlämmer aus Kuchenteig dazugelegt, berichtet Stark.



Bürgermeister Thomas Stark überreichte den Osterkorb an Seniorenzentrumsleiterin Mimona Tabbali. © Gemeinde Poing

Das Team Seniorenarbeit der Gemeinde Poing hatte in den Wochen vor Ostern dazu aufgerufen, Grußkarten an die Bewohner und das Personal des Seniorenzentrums abzugeben. Als Aufmerksamkeit, Dank und als farbenfrohen Ostergruß.



Am gestrigen Mittwoch war dann bei der Poinger Tafel noch mal Ostern: Armin Rösl von der Privatinitiative „Weltstadtvorstadt mit Herz“ hat zwei große Kisten voll Osterschokolade gebracht. Elli Lindner nahm sie für das Team entgegen, das die Osterhasen und Co. an die Kinder der Tafelfamilien verteilte. Die freuten sich sehr über das nachträgliche Ostergeschenk. Auch die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer durften sich die eine und andere Schokolade als kleines Dankeschön nehmen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Die Lebensmittelausgabe für Bedürftige hat jeden Mittwoch von 10 bis 11 Uhr in der evangelischen Christuskirche geöffnet. Es ist mittlerweile zur Tradition geworden, dass Rösl sowohl nach Ostern als auch nach Weihnachten in den sozialen Netzwerken dazu aufruft, ihm übrig gebliebene Schokolade bzw. Süßigkeiten für die Poinger Tafel zu bringen. Mit seinem Elektro-Tuk-Tuk „Herr Lich“ fährt er die Spenden dann zur Tafel.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.