Osternester selbst ansäen und dann suchen: Schöne Aktion in Poing

Von: Armin Rösl

Viele Familien mit Kinder beteiligten sich an der Osternest-Aktion der Familie Kinshofer. © Privat

Circa 40 Kinder haben im Garten der Familie Kinshofer in Poing Osternester gesucht. Das Besondere: Die Nester hatten die Mädchen und Buben selbst angesät.

Poing – Eine private Osteraktion, um Kindern etwas Freude zu schenken, haben Katharina und Richard Kinshofer vom Poinger Lagerhaus und Gartenmarkt Festl & Kinshofer durchgeführt: In ihrem Garten hatten sie Osternester versteckt. Etwa 40 Kinder kamen, um die mit Schokolade und Co. gefüllten Nester zu suchen.



Richard und Katharina Kinshofer mit ihren Kindern Severin und Magdalena. © Privat

Das Besondere an der Aktion: Die Kinder haben die natürlichen Osternester selbst gemacht. 14 Tage vorher konnten sie sich im Gartenmarkt an der Neufarner Straße 6 die Ostergrassaat abholen und zuhause in einem Behältnis selbst anbauen. Mit diesem Nest kamen sie zu den Kinshofers, die sie dann füllten und im Garten versteckten.



„Warum wir diese Aktion gemacht haben?“, wiederholt Katharina Kinshofer die ihr gestellte Frage und antwortet: „Weil unsere Kinder in den letzten Jahren viel zurückstecken mussten und weil Kinderlachen eines der schönsten Dinge auf der Welt ist.“

