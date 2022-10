Poing: Leseabend mit Iny Lorentz findet statt

Pech für die Kulturtage Poing: Zwei Veranstaltungen müssen krankheitsbedingt ausfallen

Von: Armin Rösl

Vor einer Woche feierte „Adel verpachtet“ Premiere. Die zweite Aufführung musste abgesagt werden. © Johannes Dziemballa

Das zweite Wochenende der Kulturtage Poing läuft nur mit halbem Programm: Wegen krankheitsbedingter Ausfälle sind zwei große Veranstaltungen abgesagt worden.

Poing – Nach einem erfolgreichen ersten Wochenende wird der zweite Teil der Kulturtage Poing anders verlaufen, als geplant. Wegen mehrere Krankheitsfälle (nicht nur wegen Corona) muss der veranstaltende Verein für dieses Wochenende kurzfristig zwei Termine absagen: den Bayerischen Abend am Samstag, 22. Oktober, sowie die zweite Aufführung des Theaterstücks „Adel verpachtet“ am Sonntagabend. „Es haben tragende Personen abgesagt“, informiert Sabine Gütlich, Vorstandsmitglied des Vereins Kulturtage Poing. Sie fügt hinzu: „Wir wollen keine halben Sachen liefern.“

Poing: Bayerischer Abend fällt flach

Der Bayerische Abend werde ersatzlos gestrichen, die Theateraufführung könnte im Frühjahr 2023 nachgeholt werden, kündigt Gütlich an. In den vergangenen Tagen habe die Vereinsführung zusammen mit den Laiendarstellern hin und her überlegt, ob kurzfristig ein Ersatz möglich wäre – ist er nicht, da die Rollen nicht doppelt besetzt seien und in so kurzer Zeit eine Rolle nicht so schnell gelernt werden könne.



Wir wollen keine halben Sachen liefern.

Es werde deshalb, auch aus Termingründen, auf eine Alternative hinauslaufen: Der Verein Kulturtage Poing hat in den Jahren vor Corona schon im Frühjahr ein Kulturwochenende veranstaltet, darin (im Mai 2023) könnte das Theaterstück „Adel verpachtet“ eingebettet werden. „Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit oder können bei uns zurückgegeben werden“, so Sabine Gütlich. Der Preis werde selbstverständlich erstattet.

Dass das Theaterstück ausfallen muss, sei schade für die Laienschauspieler sowie alle anderen, die hinter den Kulissen damit zu tun haben. Ein Jahr habe das Ensemble auf die Vorstellungen hingearbeitet und geprobt. Schon allein deshalb „wird das Stück auf jeden Fall noch mal gespielt werden“. Der Vorverkauf für die Aufführung am Sonntagabend sei sehr gut gelaufen. Immerhin konnte das Ensemble der Kulturtage Poing „Adel verpachtet“ vor einer Woche als Premiere auf die Bühne der Aula der Anni-Pickert-Schule bringen – ein schöner, unterhaltsamer Abend.

Poing: Leseabend mit Iny Lorentz findet statt

Nach den beiden Absagen finden an diesem Wochenende lediglich noch zwei Veranstaltungen im Rahmen der Kulturtage statt: die Lesung des Poinger Autorenpaares Iny und Elmar Lorentz am Freitag, 21. Oktober, im Unverpackt-Laden „Bunte bOHNE“ (Marktstraße 5b, neben dem Seniorenzentrum) und die Matinee der Ballettschule des Familienzentrums Poing am Sonntag, 23. Oktober, in der Dreifachturnhalle des Sportzentrums.

Der Literaturabend am Freitag, bei dem Iny und Elmar Lorentz aus ihrem neuen Roman „Ritter Constance“ lesen, beginnt um 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr), der Eintritt ist frei. Die Ballettmatinee am Sonntag startet um 11 Uhr, Einlass ist ab 10.30 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt fünf Euro, Kinder bis zwölf Jahre sind frei.

