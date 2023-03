Pech gehabt: Einbrecher steigen in Poing in leeres Haus ein und müssen ohne Beute wieder abziehen

Von: Armin Rösl

In Poing sind Einbrecher in ein leeres Haus eingestiegen. © Norbert Försterling/dpa

Die Schränke leer, keinerlei Wertsachen: Einbrecher haben sich in Poing ein leeres Haus ausgesucht. Ohne Beute mussten sie wieder abziehen.

Poing – Ohne Beute mussten Einbrecher im Narzissenweg in Poing abziehen. Sie hatten ein leeres Einfamilienhaus ausgewählt, teilt die Polizei mit. Die Täter hebelten ein Terrassenfenster auf und stiegen ins Haus ein. Dort fanden sie allerdings nur leere Schränke vor, da die neuen Mieter noch nicht eingezogen sind. Der Eigentümer des Hauses lebt in München.

Der Schaden am Fenster wird auf 250 Euro geschätzt, der Einbruch geschah in der Zeit von Donnerstag, 23. März, bis Montag. Zeugenhinweise an die PI Poing, Telefon (08121) 9917-0.

