Personalmangel: Poing verliert innerörtliche Buslinie und 20-Minuten-Takt zur Messestadt Ost

Von: Armin Rösl

Ab Schulbeginn am 12. September gibt es im regionalen Busverkehr im Landkreisnorden, insbesondere in der Gemeinde Poing, einige Kürzungen. © Johannes Dziemballa

Ab 12. September gibt es für die Gemeinde Poing Kürzungen im regionalen MVV-Busverkehr. Die innerörtliche Linie 468 fällt komplett aus, die 459 zur U-Bahn Messestadt Ost fährt nur noch im Stundentakt.

Poing – Zum Schuljahresbeginn am Dienstag, 12. September, gibt es in Sachen Öffentlicher Nahverkehr (ÖPNV) keine guten Nachrichten für die Gemeinde Poing: die MVV-Regionalbuslinie 459 (Montag bis Freitag zwischen Poing und U-Bahnstation Messestadt Ost) fährt zwischen der ersten Abfahrt um 6.26 Uhr (S-Bahnhof Süd) und 9.26 Uhr nur noch stündlich. Danach teilweise stündlich. Die Rückfahrten ab Messestadt Ost sind von 15.52 Uhr bis 18.52 Uhr jede Stunde, danach noch um 20.52 Uhr, 22.12 Uhr und um 22.52 Uhr. Die Abfahrts- und Ankunftszeiten in Hohenlinden (ursprünglicher Start- und Zielort) bleiben durch die für Poing geänderten Fahrzeiten unberührt.

Die Expressbuslinie war im Dezember 2021 eingeführt worden, nach jahrelangem Drängen vom Poinger Gemeinderat und insbesondere der SPD-Fraktion als Alternative zur S-Bahn. Gestartet war die Linie 459 mit einem Stundentakt zwischen Hohenlinden und Messestadt Ost, ab/nach Poing im 20-Minuten-Takt. Der ist nun bis auf Weiteres passé, teilt das Landratsamt Ebersberg mit. Begründung: Personalmangel.

Aus demselben Grund wird ab 12. September die erst vor zwei Jahren, ebenfalls auf Wunsch des Poinger Gemeinderates, eingeführte innerörtliche Linie 468 eingestellt. „Temporär“, wie das Landratsamt in einer Pressemitteilung am gestrigen Donnerstag bekannt gab. In einer Bürger- und Fahrgastbefragung der Gemeinde Poing im Jahr 2019 wurde öfters das Fehlen einer Nord-Süd-Verbindung in Poing kritisiert. Dem wurde mit der neuen Linie 468 Rechnung getragen – doch nun fällt sie dem Personalmangel im Regionalbusverkehr zum Opfer.

Aufgrund personeller Engpässe müssen laut Landratsamt weitere MVV-Regionalbuslinien im Landkreisnorden „angepasst werden“, wie Landratsamtssprecherin Laura Tendel schreibt.



Im Einzelnen zählt die Kreisbehörde auf:



• Linie 446: Die Fahrt 15.53 Uhr ab Markt Schwaben bis Niederried, die bislang Montag bis Freitag verkehrte, wird nur noch Montag bis Donnerstag an Schultagen gefahren.

• Linie 469: Im Schülerverkehr wird die Fahrt 7.03 Uhr ab Neupullach nach Markt Schwaben entfallen. Als Ersatz verkehrt die Fahrt 6.54 Uhr ab Hohenlinden nach Karlsdorf auch über die Haltestellen in Neupullach. Achtung: Die Haltestellen werden zum Teil bis zu vier Minuten früher bedient, informiert das Landratsamt. In Markt Schwaben wird regulär an der Haltestelle Rathaus gehalten und nicht am Schulzentrum.

Im Schülerverkehr wird die Fahrt 7.42 Uhr ab Forstinning Rathaus nach Markt Schwaben entfallen. Als Ersatz verkehrt die zeitgleich verlaufende Fahrt, welche in Aitersteinering beginnt. Diese Fahrt hält ebenfalls am Wittelsbacher Weg in Markt Schwaben. Die Fahrzeuggröße werde entsprechend des Bedarfs angepasst.

Nachmittags entfallen die Fahrten ab Markt Schwaben 16.39/17.39/18.59 Uhr und ab Hohenlinden 16.15/17.10/18.10 Uhr.

• Linie 505: Die Fahrt 6.53 Uhr ab Hohenlinden, Flurstraße, entfällt an Schultagen. An Schultagen verkehrt als Ersatz der Gelenkbus über alle Haltestellen der Fahrt bis nach Buch am Buchrain, wo dieser den regulären Linienweg aufnimmt. Achtung: Die Haltestellen auf dem regulären Linienweg der Gelenkbusfahrt werden fünf Minuten später bedient und in Pastetten die Haltestelle Karlsdorfer Straße anstelle des Rathauses angefahren, informiert das Landratsamt. In den Ferien werde die Fahrt 6.53 Uhr durch einen Normalbus und der fahrplanmäßige Linienweg ohne Forstern gefahren.

Wie Laura Tendel vom Landratsamt mitteilt, werden in der kommenden Woche die Fahrpläne an den jeweiligen Haltestellen ausgetauscht; außerdem seien sie auf der Homepage des Landratsamtes Ebersberg (www.lra-ebe.de) und in der elektronischen Fahrplanauskunft des MVV abrufbar.

