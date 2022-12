Pfarrei St. Michael Poing hat ein neues Trio

Von: Armin Rösl

Teilen

Verwaltungsleiter Christian Rauch, Gemeindereferentin Ariane Frimberger und „BuFDi“ Florian Sachs (v.li.). © Gertrud Ebner

Ein Trio unterstützt nun Poings katholischen Pfarrer Philipp Werner: ein Verwaltungsleiter, eine Gemeindereferentin und ein „BuFDi“. Wir stellen sie vor.

Poing – Die katholische Pfarrei St. Michael hat drei Neuzugänge bekommen: Christian Rauch als Verwaltungsleiter, Ariane Frimberger als Gemeindereferentin und Florian Sachs, der seinen Bundesfreiwilligendienst in der Pfarrei absolviert.



Die 41-jährige Ariane Frimberger hat zwei Kinder im Jugendalter und lebt mit ihrer Familie in Landsham. „Ich freue mich schon auf die vielen, neuen Projekte in der sehr lebendigen Pfarrei und danke ganz herzlich für die nette Aufnahme“, schreibt sie im Weihnachtspfarrbrief, der jetzt veröffentlicht und verteilt worden ist.



Poing: Gemeindereferentin Ariana Frimberger

Nach ihrer Aussendung im Jahr 2008 führte Frimbergers Weg über die Berufsschule Freising, die Pfarreien St. Theresia München, Mariä Verkündigung Altenerding und St. Vinzenz Klettham sowie St. Johan in Erding nun nach Poing. Zwischendurch war sie fünf Jahre als Religionslehrerin im Kirchendienst tätig, berichtet Ariana Frimberger.



Poing: Verwaltungsleiter Christian Rauch

Pfarrer Philipp Werner zur Seite stehen und das Pastoralteam von den vielfältigen Verwaltungstätigkeiten zu entlasten, darin sieht Christian Rauch seine Aufgabe als Verwaltungsleiter der Kirchenstiftung St. Michael. Im Pfarrbrief schreibt er: „Ich bin für Haushalt und Finanzen, die Pfarrbüro-Organisation, die Personalführung sowie für Bau und Immobilien zuständig.“ Schwerpunkte seien außerdem, die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Umsatzsteuer und Grundsteuer umzusetzen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Rauch ist 43 Jahre alt und lebt mit Frau und Tochter im benachbarten Neufarn. Nach vielen Jahren bei verschiedenen Arbeitgebern im Finanzumfeld habe er sich nun entschlossen, seinem Berufsweg eine andere Wendung zu geben. In Neufarn „bin ich seit meiner Kindheit ehrenamtlich in verschiedenen Rollen und in der Kirchengemeinde verwurzelt“.



Christian Rauch arbeitet nicht nur für Poing, sondern auch für die Kirchenstiftung St. Margaret in Markt Schwaben. Demzufolge ist er, zu verschiedenen Zeiten, in beiden Pfarrbüros tätig.



Poing: „BuFDi“ Florian Sachs

In Markt Schwaben, am Franz-Marc-Gymnasium, hat Florian Sachs heuer das Abitur absolviert. Der 18-jährige Poinger ist nun „BuFDi“ (Bundesfreiwilligendienstleistender) in der Pfarrei St. Michael. Schon seit Jahren ist Sachs als Helfer bei der Firmvorbereitung engagiert und seit Anfang 2022 zusammen mit Maximilian Bayer Jugendvertreter im Pfarrgemeinderat von St. Michael. Seine Aufgaben beschreibt Florian Sachs wie folgt: „Ich werde im Pfarrbüro in der Verwaltung mithelfen und mich zusammen mit Gemeindereferentin Ariana Frimberger um das Jugendpastoral in der Pfarrei kümmern.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.