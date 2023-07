Pfarrkirche Poing: Die meisten Kacheln kommen wieder dran - Sanierung soll endlich starten

Von: Armin Rösl

Ein Jahr nach dem Brand sollen Mitte Juli die Sanierungsarbeiten beginnen. © Johannes Dziemballa

Nach mehreren Untersuchungen, ob und wie viele der Kacheln wiederverwendet werden können, soll die Sanierung von Poings Pfarrkirche nun bald beginnen. Die Ostfassade hatte vor einem Jahr gebrannt.

Poing – Ein Jahr ist es her, dass Poings Pfarrkirche Seliger Rupert Mayer brannte. Am 8. Juli hatte das Holz an der Ostfassade Feuer gefangen, geschehen beim Abflämmen von Unkraut nahe der Fassade. Die Flammen stiegen hoch und beschädigten zahlreiche der weißen Keramikkacheln sowie Teile der Unterkonstruktion. Bis heute ist die Fassade eingerüstet, die Sanierungsarbeiten haben noch nicht begonnen. Wie das Erzbischöfliche Ordinariat auf Anfrage unserer Zeitung nun mitteilte, sollen die Arbeiten Mitte Juli starten. „Nach erfolgter Freigabe durch die Versicherung“, wie die Pressestelle mitteilt. Die Kirchenstiftung der Pfarrei St. Michael Poing habe die Aufträge an die Firmen bereits erteilt.



Am 8. Juli 2022 hatte die Fassade Feuer gefangen. © Armin Rösl

Laut Ordinariatssprecherin Ursula Hinterberger könne eine genaue Schadenshöhe noch nicht genannt werden, „da erst nach dem Abnehmen der Kacheln das Ausmaß der Schäden an der Unterkonstruktion sichtbar wird“. Bei den vorliegenden Angeboten für die Sanierungsarbeiten sei davon ausgegangen worden, dass 50 Prozent der Fassadenkonstruktion unter den Kacheln geschädigt sind. Bei ersten Schätzungen unmittelbar nach dem Brand war von mehreren 100 000 Euro Schaden die Rede. Für die Sanierung wird laut Ordinariat die Brandschutzversicherung aufkommen.



Poing: Sanierung soll noch vor dem Winter abgeschlossen sein

Beim Neubau der vor fünf Jahren eröffneten Pfarrkirche (Gesamtkosten: rund 14,6 Millionen Euro) hat eine Kachel rund 100 Euro gekostet. An der Fassade sind etwa 15.000 Stück angebracht.

Laut aktueller Mitteilung aus dem Ordinariat können die meisten der durch den Brand in Mitleidenschaft gezogenen Kacheln gereinigt und wiederverwendet werden. „Die dazu durchgeführten Versuche waren erfolgreich, es waren keine Farbunterschiede zu erkennen“, teilt Sprecherin Hinterberger mit. Lediglich ein kleiner Teil der Kacheln sei zerstört worden. Hierfür sei im Depot der Erzdiözese ausreichend Ersatz vorhanden. Der Lagerbestand soll anschließend durch Neuanfertigung von Kacheln wieder aufgefüllt werden.

„Die Platten aus Naturstein (Nagelfluh) im Sockelbereich müssen dagegen komplett erneuert werden“, heißt es in der schriftlichen Mitteilung der Pressestelle. Und am Ende: „Da das genaue Ausmaß der Schäden noch nicht bekannt ist, kann derzeit auch noch kein Datum zur Fertigstellung genannt werden. Wir planen, die Arbeiten vor dem kommenden Winter abzuschließen.“

