Plan B: Wie sich Poing auf einen Blackout vorbereitet

Von: Armin Rösl

Im Falle eines Blackouts: Katastrophen-Leuchttürme sollen den Poinger Bürgern helfen. (Symbolbild) © dpa

In der letzten Gemeinderatssitzung 2022 hat die Gemeinde Poing erläutert, wie sie sich für einen Blackout vorbereitet. Damit im Katastrophenfall die Notversorgung gesichert ist.

Poing – Sollte es aufgrund der weltpolitischen Lage, der Energiekrise oder eines anderen Notfalls zu einem Blackout kommen, sieht sich die Gemeinde Poing darauf vorbereitet. In der Dezember-Sitzung des Gemeinderates stellten Ordnungsamtsleiter Jürgen Rappold und Bürgermeister Thomas Stark vor, welche Maßnahmen die Verwaltung bereits ergriffen hat bzw. was im Notfall vorgesehen ist. Die Gemeinde bereite sich in enger Abstimmung mit dem Landratsamt, zuständigen Stellen und örtlichen Partnern vor, „um beim Eintreten eines solchen Krisenfalls gut aufgestellt zu sein“, heißt es in der Bekanntgabe.



Poing: Anlaufstellen in Detailplanung

Rathaus, Baubetriebshof, Feuerwehr und Polizei seien bereits seit längerer Zeit mit Notstrommöglichkeiten versorgt, ein Tanklager für Einsatzfahrzeuge sei angelegt. „Sogenannte Leuchttürme (Anlaufstellen) sind in der Detailplanung, entsprechende Gespräche zwischen Feuerwehr, BRK, Polizei und Gemeinde wurden geführt.“ Im Falle eines längeren Stromausfalls sei die Versorgung mit Trinkwasser für mehr als 72 Stunden sichergestellt. Gleiches gelte für die Schmutzwasserentsorgung durch den Ver- und Entsorger VE München Ost (VEMO).

In diesem Zusammenhang, so Rappold und Stark weiter, teilt das Kommunalunternehmen VEMO mit, dass bei der Schmutzwasserentsorgung der Bereich Schwabener Straße 12 bis 19 eine Ausnahme bilde. Dort pumpen die Anwohner mittels privater Hebeanlage selbstständig Schmutzwasser in den Kanal. „Sollten Anwohner dort keine eigene Notstromversorgung besitzen, können sie das Schmutzwasser nicht in den öffentlichen Kanal weiterleiten.“ Selbst VEMO könne hier nicht helfen.



Poing: Gemeinde sieht sich auf gutem Weg

Am Ende der Mitteilung, die in der Dezember-Sitzung des Gemeinderates verlesen wurde, heißt es: „Auch wenn die Gemeinde Poing mit der kritischen Infrastruktur zwar bereits auf einem guten Weg ist, kann sie jedoch nicht die private oder betriebliche Vorsorge ersetzen.“ Deshalb bittet die Verwaltung alle Bürgerinnen und Bürger sowie die örtlichen Unternehmen und Einrichtungen, sich über das Thema Blackout zu informieren und entsprechende Hinweise zu beachten.

