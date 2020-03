Unter besonderen Vorkehrungen: Gemeinderatssitzung trotz Corona

Der Gemeinderat Pliening tagt am Donnerstag trotz Corona - weil es um das wichtige Thema Haushalt und Finanzen geht. Die Sitzung findet unter besonderen Vorkehrungen statt.

Pliening – Trotz Corona-Pandemie und Ausgangsbeschränkungen findet an diesem Donnerstag, 26. März, eine öffentliche Sitzung des Gemeinderates Pliening statt. Allerdings nicht im Rathaus, sondern im Saal des Bürgerhauses. Beginn ist um 19.30 Uhr, einziger regulärer Tagesordnungspunkt: Haushalt 2020 sowie Finanzplan für die Jahre 2019 bis 2023. Außerdem wird Bürgermeister Roland Frick, wie in jeder Sitzung, Bekanntgaben aus der Verwaltung machen. Am Ende haben Bürger die Möglichkeit, Fragen an den Gemeinderat zu stellen. Allerdings, so weist Rathaus-Geschäftsleiterin Gabriele Jung hin, gelten auch für diese Sitzung, obwohl sie öffentlich ist, die bayernweiten Ausgangsbeschränkungen.

Pliening: Sitzung im Saal des Bürgerhauses

„Die Sitzung wird unter Berücksichtigung der Hygieneregeln und empfohlener Abstände stattfinden“, erläutert Jung. Bürgermeister Roland Frick ergänzt, dass die Sitzung deshalb im Saal des Bürgerhauses durchgeführt werde, weil man hier den vorgegebenen Abstand zueinander einhalten könne.

Gemeinderat mit genügend Abstand zueinander

Laut Geschäftsleiterin und Bürgermeister hat der Bayerische Gemeindetag empfohlen, Sitzungen auf das absolut notwendige Mindestmaß zu reduzieren und die Behandlung nicht eilbedürftiger oder fristgebundener Tagesordnungspunkte möglichst zu vertagen. „Dieser Empfehlung sind wir gefolgt, deshalb haben wir auch nur eine sehr reduzierte Tagesordnung“, so Gabriele Jung. Der Haushalt und die Finanzplanung sind laut Bürgermeister Roland Frick unaufschiebbar und fristgebunden. Trotz Corona-Krise müsse die Arbeit in der Verwaltung weiterlaufen, so Frick.

Einen Überblick über aktuelle Nachrichten zum Thema Corona im Landkreis Ebersberg lesen Sie auf unserer Überblicksseite.