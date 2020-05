Plieninger Posse im Gemeinderat: Raum für Spekulationen

Die Wahl zur 3. Bürgermeisterin ist zur Plieninger Posse geraten. Die wiederum Raum bietet für Spekulationen. Kommentar von unserem Redakteur Armin Rösl:

Es ist gut, dass mit Brigitte Freund eine Frau und ein Mitglied der Grünen zur 3. Bürgermeisterin von Pliening gewählt worden ist. Die Grünen sind die zweitstärkste Fraktion im Gemeinderat, der aus zehn Frauen und zehn Männern besteht. Somit sind beide Gruppen würdig vertreten. Zumal der 1. und der 2. Bürgermeister beides Männer und beide von der CSU sind.

Freund und die Grünen allerdings sind nicht ganz normal gewählt worden, nein: Sie sind Sieger und glücklicher Dritter einer Posse, die ihresgleichen sucht.

Über deren Hintergründe und Auslöser kann lediglich spekuliert werden, weil die Beteiligten sich auf die geheime Wahl berufen und auf interne Gespräche im Vorfeld der konstituierenden Sitzung. Zählt man eins und eins zusammen, kann ein Großteil der acht Stimmen, die völlig unvermittelt allesamt und ausschließlich für Beatrice Merk von der Initiative für Pliening abgegeben worden sind, nur von der CSU stammen. Warum, das bleibt ihr Geheimnis.

So stand plötzlich Beatrice Merk im Rampenlicht. Unverhofft? Oder doch kalkuliert? Sie selbst gab sich überrascht und sagte, dass das Amt des 3. Bürgermeisters gar nicht in ihrer Planung gewesen sei. Warum sie sich dann dennoch der Stichwahl gegen Brigitte Freund stellte, statt fair gegenüber den beiden offiziell benannten Kandidatinnen zu sein und zu verzichten, bleibt wiederum ihr Geheimnis.

Dass Merk Minuten später ihren Austritt aus der Initiative verkündete, deren 2. Vorsitzende sie ist und für die sie bei der Kommunalwahl auf Listenplatz 2 kandidiert hatte, dürfte bei all jenen Bürgern, die sie gewählt haben, die Fragen aufwerfen: Für was steht Frau Merk? Was will sie eigentlich?

Die Antworten darauf muss Beatrice Merk selbst finden. Und alle, die im Gemeinderat beim ersten Wahlgang ihren Namen auf den Zettel geschrieben haben, müssen sich die Frage gefallen lassen, warum sie überhaupt so ein Theater angezettelt haben. Harmonie, wie von Bürgermeister Roland Frick (CSU) zu Beginn der konstituierenden Sitzung beschworen, sieht anders aus. Glaubwürdigkeit übrigens auch.