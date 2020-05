1700 Besucher bei Shots-Konzert

Großer Erfolg für das Punk-Akustik-Duo Shots: Beim Live-Konzert waren gut 1700 Leute via Stream dabei. Die Spendenaktion für die Kulturbühne „Zum Andal“ geht weiter.

So viele Leute hätten nie und nimmer im Nebenraum des Bistros „Zum Andal“ in Poing Platz gehabt: Gut 1700 Menschen haben am frühen Samstagabend das Konzert des Punk-Akustik-Duos Shots im Live-Stream via Internet verfolgt. Raffael Scherer und Ludwig Stadler spielten Songs aus fünf Jahren Shots, das Duo feierte am Samstag beim „Zum Andal“ Geburtstag. Wegen Corona zwangsweise allein – zumindest körperlich. Virtuell waren gut 1700 Leute dabei. Einige haben auch gespendet für den Erhalt der Kulturbühne „Zum Andal“ – bislang sind’s über 400 Euro.

Das Konzert ist noch einige Tage auf Youtube zu sehen: Bei Youtube „5 Jahre Shots“ in der Suchmaske eingeben.

Die Spendenaktion läuft noch ein paar Tage weiter: Beim Portal betterplace.me ebenfalls „5 Jahre Shots“ eingeben.