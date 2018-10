Willkommen!

In Poing ist der dritte Abschnitt des sozialen Wohnungsbaus an der Bergfeldstraße eröffnet worden. Für 24 Wohnungen gab es rund 200 Bewerbungen.

Poing – Hätte er die Wohnung nicht bekommen, hätte er zurück zu seinen Eltern nach Kirchseeon ziehen müssen. „Dann hätte ich auch aus der Freiwilligen Feuerwehr Poing austreten müssen“, sagt Julian Hermann. Der 22-jährige Lagerist kann sich, wie viele andere Menschen auch, eine eigene Wohnung bei den derzeitigen hohen Mietpreisen in München und Umgebung, auch in Poing, nur schwerlich leisten. Er aber fühlt sich wohl hier, arbeitet hier und ist bei fast allen Einsätzen der Feuerwehr dabei. Julian Hermann kann bleiben, weil er eine der einkommensorientierten und staatlich geförderten Wohnungen der Wohnungsgenossenschaft (GWG) Ebersberg erhalten hat.

Am Freitag war Schlüsselübergabe für den dritten Bauabschnitt an der Bergfeldstraße in Poing-Nord. Für die 24 Wohnungen habe es rund 200 Bewerber gegeben, berichtet GWG-Vorstandsvorsitzender Ulrich Krapf. Das Landratsamt Ebersberg und die Gemeinde Poing haben jeden Eingang geprüft und bewertet – am Ende stand die Vergabe der Wohnungen.

+ Glücklich: Gabriele Feistner und Michael Hofmann. © Armin Rösl Auch Gabriele Feistner und ihr Mann Michael Hofmann ziehen jetzt in eine der Wohnungen ein. Die Nettomiete beträgt, je nach Größe, zwischen sechs und acht Euro im Monat, was in etwa der Hälfte der Markt-Miete entspricht. Seit 18 Jahren leben Feistner und Hofmann in Poing, für ihre bisherige Wohnung haben sie 300 Euro mehr bezahlt als jetzt. Aufgrund einer schweren Krankheit ist die 55-Jährige erwerbsunfähig und frühverrentet. Um sich die bisherige Wohnung leisten zu können, jobbt sie dennoch so gut es geht in einer geringfügigen Beschäftigung. Michael Hofmann (60) ist im Sicherheitsdienst tätig. Dank der günstigeren Wohnung hoffen die beiden, dass Gabriele Feistner sich mehr um ihre Erkrankung kümmern kann.

„Niemand soll aus Poing wegziehen müssen, weil er sich das Wohnen hier nicht leisten kann“, sagt Bürgermeister Albert Hingerl, der auch Aufsichtsratsvorsitzender der GWG Ebersberg ist. Dass es aufgrund der Vielzahl an Interessenten Bewerber gebe, die nicht zum Zuge gekommen und deshalb enttäuscht sind, könne er nachvollziehen. Ihnen sowie vielen anderen macht er Hoffnung, in dem er auf die gegenüberliegende Seite der Bergfeldstraße blickt, wo das nächste Neubaugebiet W7 hochgezogen wird, und sagt: „Dort werden 40 Prozent als sozialer Wohnungsbau entstehen.“ Bei einer Gesamtzahl von etwa 2000 Menschen, für die im W7 Wohnraum geschaffen wird, bedeute dies günstige Mietwohnungen für etwa 800 Personen. Der Baustart im W7 sei für 2020 vorgesehen.

+ Froh über die neue Wohnung: Julian Hermann. © Armin Rösl Mit der Fertigstellung des dritten Bauabschnitts (Kosten: rund 5,4 Millionen Euro) hat die GWG Ebersberg an der Bergfeldstraße insgesamt 72 bezahlbare Wohnungen geschaffen. Der erste Teil startete im Jahr 2014.

Für den Bau aller drei Abschnitte gab es finanzielle Zuschüsse von der Gemeinde Poing, vom Landkreis Ebersberg und dem Freistaat Bayern. Aufgrund seiner modernen Bauweise und dem hohen Standard der Wohnungen füge sich der soziale Wohnungsbau bestens in den Zauberwinkel ein, sagt GWG-Vorsitzender Ulrich Krapf. Für den dritten Bauabschnitt, für den Architekt Martin Wäsler aus Glonn verantwortlich zeichnet, sei man als einziger sozialer Wohnungsbau im Freistaat von der Bayerischen Landesbodenkreditanstalt ausgezeichnet worden.