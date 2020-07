Bank spendet 3000 Euro für Corona-Hilfspaket für Poinger Vereine

Schöne Geste: Die VR-Bank München Land hat der Gemeinde Poing 3000 Euro gespendet. Das Geld fließt ins Corona-Hilfspaket für örtliche Vereine.

Die VR-Bank München Land eG unterstützt die von Poings Bürgermeister Thomas Stark initiierte Coronahilfe für örtliche Vereine mit 3000 Euro. Petra Potsch, Geschäftsstellenleiterin Poing, und Andreas Müller, Vorstand VR-Bank München Land, haben nun an Stark den symbolischen Scheck überreicht. „Mit dem Geld möchte die VR-Bank einen Beitrag leisten, den Poinger Vereinen in der Coronakrise zu helfen und das vielfältige Ehrenamt in Poing zu bewahren“, teilt die Gemeinde mit.

Poing: Unterstützung für Vereine

Bürgermeister Stark hatte in der konstituierenden Sitzung des neuen Gemeinderates im Mai angekündigt, für Vereine ein Hilfspaket zu schnüren, insbesondere finanzieller Art. Weil wegen Corona zahlreiche Veranstaltungen ausgefallen sind bzw. ausfallen, die wichtige Einnahmen für die Vereinsarbeit gebracht hätten. Wie unter anderem die Maibaumwache und das Weinfest des Burschenvereins, das Straßenfestival und weitere, auch kleinere Feste und Veranstaltungen. Stark will für die Hilfe Geld aus der Gemeindekasse verwenden, das übrig ist. Beispielsweise, weil die Kommune heuer keinerlei Ausgaben für das Volksfest hat, das ebenfalls abgesagt worden ist.