Der „Ältern-Fasching“ ist wieder da

Nach einem Jahr Pause steigt im Poinger Jugendzentrum wieder der „Ü33-Älternfasching“. Am 23. Februar wird für einen guten Zweck gefeiert.

Poing – Der „Ü33-Älternfasching“ ist wieder da: Nach einer Pause im vergangenen Jahr (aus organisatorischen Gründen) gibt es heuer wieder die große Faschingsparty für alle ab 33. Am Samstag, 23. Februar, ab 20 Uhr im Poinger Jugendzentrum (Friedensstraße 3). Der Eintritt kostet fünf Euro.

Veranstalter ist die Poinger Privatinitiative „Weltstadtvorstadt mit Herz“ (www.facebook.com/weltstadtvorstadtmitherz) in Kooperation mit dem Jugendzentrum bzw. Jugendreferat der Gemeinde. 2013 fand der erste „Ü33-Älternfasching“ statt, der Reinerlös wird immer gespendet: einTeil für die vier WSVSmH-Patenkinder der Stiftung Regentropfen (www.stiftung-regentropfen.com) in Ghana, ein Teil für die Jugendarbeit in Poing.

Seit Start der Initiative „Weltstadtvorstadt mit Herz“ (WSVSmH) im Jahr 2013 sammelt Initiator Armin Rösl mit Veranstaltungen wie den „Älternfasching“ sowie mit dem jährlichen Nikolausdienst für Familien, Kindertagesstätten und Schulen Spenden für Matthew, John, Baba und Mary aus dem Bezirk Namoo im armen Norden von Ghana. Die vier sind mittlerweile Jugendliche bzw. Heranwachsende, für die WSVSmH dank der Spenden die Schul-/Berufsausbildung bzw. Universität (Mary studiert BWL) finanzieren kann, sowie ein tägliches warmes Mittagessen, Unterrichtsmaterial und regelmäßige ärztliche Kontrolluntersuchungen.

Warum „Älternfasching“? „Poing ist eine der kinder- und familienreichsten Gemeinden in Deutschland. Da dürfen nicht nur Kinder feiern, sondern eben auch die Eltern. Freilich auch jene, die keine Eltern sind, aber trotzdem über 33“, antwortet Armin Rösl. Der „Älternfasching“ dreht das Rad der Zeit zurück, als Eltern selbst noch Partys in Jugendzentren oder -treffs gefeiert haben. Dementsprechend wird hauptsächlich Musik aus den 1980er- und 90er-Jahren aufgelegt, dazu bisserl was von heute und von vorgestern.

Alle Helfer beim „Älternfasching“ an der Bar und am DJ-Pult arbeiten freiwillig und kostenlos. Getränke gibt es zu elternfreundlichen Preisen, zu essen gibt es lediglich Knabbereien wie Chips, Erdnüsse und Salzstangen. So wie früher halt.