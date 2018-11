Ärger im Schulbus

Weil viele Kinder sich im Schulbus wiederholt danebenbenehmen, erwägt die Gemeinde Poing Konsequenzen.

Poing – Es gibt Ärger in den Schulbussen, die täglich Kinder von Poing-Süd zur Grundschule am Bergfeld hin und zurück transportieren. Jugendreferatsleiter Michael Krach und Bürgermeister Albert Hingerl berichteten in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend, dass von den insgesamt rund 350 Kindern, die befördert werden, seit geraumer Zeit etwa 30 bis 50 immer wieder negativ auffallen. „Es werden Gegenstände durch den Bus geworfen, es wird durch den Bus gelaufen und im Mittelgang an den Haltestangen geturnt“, zählte Krach auf. Obwohl Mitarbeiter der Verwaltung die Busse nach Unterrichtsschluss begleiten, habe sich an dem Verhalten der Kinder nichts geändert. Auch nicht nach Ermahnungen und nach Elternbriefen, die über die Schulleitungen verschickt worden sind. Darin werden die Eltern aufgefordert, die Kinder auf gefährliches Verhalten und das damit verbundene Unfallrisiko im Bus aufmerksam zu machen.

Nun gab es zusätzlich ein Treffen mit der Polizei, den Schulleitungen, dem Busunternehmen und der Verwaltung, bei dem folgende Maßnahmen vereinbart worden sind: Die bisher anonymisierten Buskarten werden eingezogen und durch Fahrkarten mit Namen der Schüler zur Identitätsfeststellung ausgetauscht; zwei Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung werden weiterhin nach der 5. und 6. Unterrichtsstunde in den Bussen mitfahren; in den Grundschulen am Bergfeld und Karl-Sittler-Straße wird eine Aufklärungs- und Informationswoche zum Thema Busfahren durchgeführt; die Verwaltung sucht ehrenamtliche Kräfte als Schulbusbegleiter, die (wie die Schülerlotsen) eine Aufwandsentschädigung erhalten.

Außerdem einigten sich die Teilnehmer des Gesprächs darauf, dass wiederholtes Fehlverhalten künftig Konsequenzen für die Schüler haben werde. Beispielsweise Einzelgespräche mit Schulleitung und Eltern sowie ein befristeter Ausschluss vom Schulbus. Der ist eine freiwillige Einrichtung der Gemeinde Poing, sodass die betroffenen Kinder dann noch die Möglichkeit hätten, den öffentlichen Bus zu nutzen.

Bei all dem, so betonten Jugendreferatsleiter Michael Krach und Bürgermeister Albert Hingerl, stehe die Sicherheit im Bus bzw. während der Fahrten im Vordergrund. Außerdem wies Krach darauf hin, dass der Sachverhalt insbesondere deshalb problematisch sei, „da die Busfahrer auch bei Unfällen im Bus in erster Linie in die Verantwortung genommen werden“. Einige Busfahrer seien bereits resigniert „und wollen unter diesen Umständen keine Fahrt mehr übernehmen“.

Seit dem Schuljahr 2017/18 bietet die Gemeinde den Schulbus-Shuttle zwischen Poing-Süd und -Nord an, weil die Grundschule Karl-Sittler-Straße während des Neubaus in der Grundschule am Bergfeld untergebracht ist. Zum Schulstart 2019/20 soll die neue Schule fertig sein, dann wird der Busshuttle wieder eingestellt.