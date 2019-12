Am neuen Maibaumplatz kehrt Leben ein

Die Poinger Böllerschützen weihen den neu gestalteten Maibaumplatz inoffiziell ein: mit einer Glühweinhütte.

Der neugestaltete Maibaumplatz in Poing-Süd ist zwar noch nicht ganz fertig, dennoch reicht’s schon für eine erste Veranstaltung: Die Poinger Böllerschützen stellen eine Glühweinhütte auf, die jeden Donnerstag im Advent ab 18 Uhr geöffnet ist. Am 5. Dezember zum ersten Mal. Angeboten werden Glühwein, Kinderpunsch, Grillwürstl und mehr. „Schaut’s vorbei auf an gmiatlichen Ratsch und auf an wärmenden Glühwein“, schreiben die Böllerschützen in ihrer Einladung. Im nächsten Jahr wird an gleicher Stelle der Maibaum aufgestellt. Das Fundament hierfür samt Halterung ist bereits fertig.