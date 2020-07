Fußgängerampel kommt wieder weg

In den Ferien ist in Poing die Schulstraße im Bereich Rathausstraße gesperrt. Wegen einer Baustelle. Zeitgleich wird die dortige Ampel abmontiert. Für immer.

Poing –Die Fußgänger-Drückampel an der Schulstraße/Ecke Rathausstraße wird wieder abgebaut. Das teilt die Gemeindeverwaltung mit. Die Ampel war vor etwa drei Jahren wegen des Baustellenverkehrs der Grundschule Karl-Sittler-Straße provisorisch errichtet worden, damit Fußgänger sicher insbesondere zum Reuterpark gelangen konnten. Nun, da der Ersatzneubau der Schule bald fertig ist und im September eröffnet wird, bedürfe es der Ampel nicht mehr, heißt es aus dem Rathaus. Zumal eine dauerhafte Einrichtung in einer Tempo-30-Zone rechtlich nicht zulässig sei. „Künftig wird wieder ein Verkehrshelferübergang an dieser Stelle eingerichtet und während des Schulbetriebs zu den Stoßzeiten mit einem Schulweghelfer besetzt werden“, heißt es in der Bekanntgabe aus dem Rathaus.

Darin macht die Verwaltung außerdem darauf aufmerksam, dass die Schulstraße ab Dienstag, 28. Juli, bis einschließlich Freitag, 14. August, im Bereich der jetzigen Ampelanlage komplett gesperrt wird. Wegen Fernwärmearbeiten. Davon betroffen ist auch die Buslinie 462, die Haltestellen „Rathaus Süd“ und „Parksiedlung“ müssen im genannten Zeitraum entfallen. Der Bus wird über die Hauptstraße umgeleitet, informiert das Rathaus.