Ein angebranntes Essen in einer Wohnung in Poing-Nord hätte beinahe zu einem Brand geführt. Doch dank Rauchmelder und Feuerwehr ging es gerade nochmal glimpflich aus.

Poing – Dank eines Rauchmelders, der Alarm geschlagen hatte, konnten die Feuerwehren aus Poing und Gelting am Mittwoch, gegen 18.45 Uhr, einen Brand verhindern. Wie die Polizei meldet, wurde der Alarm in einer Wohnung am Geranienweg in Poing-Nord ausgelöst. Als die Feuerwehren eintrafen, kam auch der 30-jährige Wohnungseigentümer und sperrte die Tür auf. Die Wohnung stand bereits völlig unter Rauch. Ursache: ein Topf mit angebranntem Essen auf dem Herd. Schaden entstand keiner.

Die Feuerwehren belüfteten die Wohnung.