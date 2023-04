Poing auf 30 Folien: Aktuelle Themen und Projekte im Überblick

Bürgerversammlung

Drei Stunden hat die Bürgerversammlung in Poing gedauert. Auf 30 Folien präsentierte Bürgermeister Thomas Stark aktuelle Themen und Projekte, außerdem gab‘s einige Bürgeranträge.

Poing – So lange hat in Poing schon lange keine Bürgerversammlung mehr gedauert: exakt um 22 Uhr war sie am Mittwochabend zu Ende, begonnen hatte sie um 19 Uhr. In den drei Stunden in der mit rund 120 Besucherinnen und Besuchern besetzten Aula der Grundschule an der Karl-Sittler-Straße gab Bürgermeister Thomas Stark anhand von 30 Folien, die auf eine Leinwand projiziert wurden, einen Überblick über aktuelle Themen, Aktivitäten und Projekte der Gemeinde. Anschließend präsentierten Polizeihauptkommissar Markus Stocker den Jahresbericht der Polizeiinspektion Poing und Emanuel Ruhland (stellv. Kommandant) jenen der Freiwilligen Feuerwehr.



Poing: Anträge an Gemeinderat

Außerdem gab es sieben Anträge von Bürgerinnen und Bürgern an die Bürgerversammlung, von denen fünf mit Mehrheit angenommen und an den Gemeinderat zur Bearbeitung weitergeleitet wurden:

• die Kegelbahnen im Sportzentrum auf LED-Licht umrüsten und die Anlaufbahnen sanieren;

• den Ausbau des Fernwärmenetzes für Gesamt-Poing forcieren, insbesondere mit Blick auf das Wohngebiet W4 – hier solle die fürs Fernwärmenetz verantwortliche Bayernwerk Natur GmbH konkrete Zahlen zu möglichen Anschlusskosten vorlegen;

• die Gemeinde möge überlegen, wie pflegende Angehörige unterstützt werden können;

• Prüfung einer Halteverbotszone in der Bergstraße in Angelbrechting;

• Prüfung, ob die Gemeinde für Wohnmobile einen Sammelparkplatz zur Verfügung stellen kann.



Abgelehnt wurden folgende Anträge: Einführung von Ruhezeiten für die Hundewiesen in Poing sowie sofortige Kündigung des Vertrages für die MVG-Leihräder. Letztere seien laut Antragsteller unwirtschaftlich, das Geld sollte stattdessen für ein kostenfreies Abo für Busfahrten innerhalb der Gemeinde Poing verwendet werden.



Im Tätigkeitsbericht erwähnte Bürgermeister Stark unter anderem die Sanierung des Rathauses, die im Herbst abgeschlossen werden soll, den Neubau des Schulschwimmbades und der Mensa an der Anni-Pickert-Schule, die Erweiterung des Gemeindefriedhofs um 156 Urnengräber und 20 Stelen sowie die Erneuerung der Lauf-Tartanbahn im Stadion (bereits abgeschlossen) und den derzeitigen Umbau auf der Nordseite des S-Bahnhofs, wo ein neuer Busbahnhof entsteht und 100 Fahrradstellplätze errichtet werden.

Des Weiteren ging Thomas Stark auf das Neubaugebiet Lerchenwinkel ein, auf die Ansiedlung der Firma Palfinger an der Gruber Straße, auf mögliche Standorte für Windkraft- und Photovoltaikanlagen, auf die kommunale Verkehrsüberwachung, die Ukraine-Hilfe, die Senioren- und Jugendarbeit sowie auf den Verein Nachbarschaftshilfe Poing, der sich gerade in Gründung befinde.



Ein Diskussionsthema, bei dem sich mehrere Bürger zu Wort meldeten, war die Umgestaltung des Westrings und die damit verbundene Rodung von 87 Bäumen. Der Bürgermeister erläuterte die Historie, die zu der Entscheidung im Gemeinderat geführt hatte, den Westring auszubauen mit neuem Geh- und Radweg auf der Südseite und neuem Radweg entlang der Kleingartenanlage auf der Nordseite. Die Entscheidung für diese Variante des Umbaus sei niemandem im Gemeinderat leicht gefallen, so Stark – aber sie sei aus Gründen der Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer sowie der Anwohner unausweichlich gewesen.

