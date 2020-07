Mann nimmt Abkürzung über Gleise: Regionalbahn legt Vollbremsung ein - mit fatalen Folgen

Weil eine Regionalbahn bei Poing eine Vollbremsung hinlegen musste, kam es zu teils erheblichen Verspätungen im Bahnverkehr. Grund: ein Mann auf den Gleisen.

In Poing bei München musste ein Zug eine Vollbremsung einlegen.

Grund war ein Mann auf den Gleisen

Es kam zu erheblichen Verspätungen im Bahnverkehr.

Poing - Das ging gerade noch mal glimpflich aus. Weil am Mittwochmorgen ein Unbekannter auf den Gleisen herumspazierte, musste eine Regionalbahn bei Poing eine Vollbremsung hinlegen. Den Reisenden im Zug ist zum Glück nichts passiert, teilt die Bundespolizei mit. Es kam allerdings zu erheblichen Verspätungen und Zugausfällen. Die Bundespolizei ermittelt.

Regionalbahn bei Poing gestoppt: Schnellbremsung mit vollbesetztem Zug

Mittwochmorgen war ein 21-Jähriger Triebfahrzeugführer mit seiner Regionalbahn auf dem Weg von Mühldorf zum Münchner Ostbahnhof. Als er gegen 6.50 Uhr mit seinem vollbesetzten Zug den Bahnhof Poing durchfahren wollte, sah er einen Mann die Regional- und S-Bahn-Gleise überqueren, offenbar, um auf den gegenüberliegenden Bahnsteig zu gelangen.

Der Triebfahrzeugführer leitete eine Schnellbremsung ein, um den Unbekannten nicht zu überfahren. Und: der Mann verschwand unerkannt. Die Reisenden im Zug wurden durch die Vollbremsung nicht verletzt.

Nach Vollbremsung bei Poing: Zugführer kann nicht mehr weiterfahren

Der 21-Jährige ließ sich ablösen, teilt die Bundespolizei weiter mit. Schließlich konnte der Zug um 8.15 Uhr weiterfahren.

Bis dahin kam es bei 18 Zügen zu 567 Verspätungsminuten. Weiterhin gab es laut Polizei vier Ganz- und 22 Teilausfälle. Gegen den Gleisläufer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Darüber hinaus warnt die Bundespolizei dringend davor sich im Gleisbereich aufzuhalten oder solche zu Überqueren. Es besteht Lebensgefahr!

Wahrscheinlich gleich mehrere Schutzengel hatte ein Bub am im Bahnhof in Gröbenzell. Er fiel ins Gleisbett und eine S3 rollte an ihm vorbei.