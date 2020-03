Kniffliges Projekt: Pflege-WG in Poing-Süd

Gegen eine Pflegewohngemeinschaft für Senioren spricht prinzipiell nichts. Doch bei jener Form, wie sie in Poing geplant ist, sind die Mitglieder des Bauausschusses skeptisch.

Poing – Es ist ein für die Gemeindeverwaltung und den Gemeinderat kniffliges Projekt: Im Garten der bestehenden Gebäude an der Schulstraße 30 und 30a in Poing-Süd plant der Eigentümer zwei neue Häuser bauen zu lassen. Darin sollen zwei ambulant betreute Wohngemeinschaften für Senioren sowie Wohngemeinschaften für Pflegepersonal untergebracht werden. Geplant ist Platz für jeweils zwölf Bewohner/Patienten (insgesamt 24) plus zwei Wohngemeinschaften in den beiden Dachgeschossen für jeweils fünf Pflegekräfte.

Poing: Nur Bürgermeister stimmt dafür

Gegen diese Idee und Form der Pflege haben die Mitglieder des Bauausschusses des Gemeinderates prinzipiell nichts, doch die geplante Umsetzung stößt ihnen sauer auf. Weshalb sie in der öffentlichen Sitzung am Dienstagabend allesamt das Vorhaben abgelehnt haben. Einzige Ausnahme: Bürgermeister Albert Hingerl stimmte im Namen der Verwaltung für die Umsetzung. Warum? Dazu später, bevor es zu verwirrend wird.

Bauausschuss Poing befasst sich erneut mit dem Thema

Der Reihe nach: Vor gut drei Wochen lag der Bauantrag erstmals dem Poinger Bauausschuss vor. Damals wurde die Entscheidung vertagt, weil die Ausschussmitglieder insbesondere kritisierten, dass zu wenig Parkplätze für die Wohngemeinschaften geplant seien und deshalb im Bereich der Schulstraße ein Verkehrschaos zu befürchten sei. Nach einem Treffen mit dem Planer, Bauherrn und mit Vertretern der Gemeindeverwaltung ist nun der Antrag erneut auf den Tisch gekommen, in leicht veränderter Form: für beide Wohnhäuser gibt es nun jeweils einen eigenen Antrag mit jeweils sieben statt zuvor fünf Stellplätzen.

Angst vor Parkplatzchaos

Doch es bleibt dabei: Alle zehn Mitglieder des Bauausschusses lehnen das Vorhaben ab. Zum einen wegen der Parkplatzsituation, zum anderen aber auch, weil sie das vorgelegte Konzept infrage stellen. „Den Begriff ,ambulant’ halte ich für einen Witz“, sagte Zweiter Bürgermeister Franz Langlechner (CSU). Bürgermeister Albert Hingerl (SPD) meinte: „Es heißt zwar ,ambulant’, im Endeffekt aber ist es eine Intensivstation.“ Ludwig Berger (CSU) ging noch einen Schritt weiter: „Ich fühle mich vom Betreiber hinters Licht geführt.“ Als Mitglieder des Bauausschusses eine ähnliche Einrichtung des selben Betreibers in Feldmoching besichtigt haben, sei ihnen etwas ganz anderes erzählt worden, als es jetzt geplant sei. Und, auch hier sind sich alle Fraktionen einig: Die Parkplatzsituation bleibe nach wie vor unbefriedigend.

Poing: Bürgermeister erläutert sein Abstimmungsverhalten

Die Ausschussmitglieder stimmten deshalb gegen das Projekt, Bürgermeister Albert Hingerl als einziger dafür – im Namen der Verwaltung, wie er sagte. Denn: „Die Alternative wäre eine reine Wohnbebauung mit Tiefgarage. Das würde aber noch mehr Parkplatzprobleme in der Schulstraße mit sich bringen. Da ist mir dieses Projekt lieber.“ Zumal die Erfahrung zeige, dass Tiefgaragen nicht immer genutzt würden.

Letztendlich entscheidet das Landratsamt

Bei aller Diskussion: Letztendlich ist es in diesem Falle gar nicht die Gemeinde Poing selbst, die über Bau oder nicht entscheidet, sondern das Landratsamt als übergeordnete Genehmigungsbehörde. Für den Bereich, in welchem das Grundstück liegt, gibt eskeinen gemeindlichen Bebauungsplan.

Unabhängig von allem hat der Grundstückseigentümer in den vergangenen Tagen schon zahlreiche Bäume fällen lassen. Auf entsprechender Nachfrage von Günter Scherzl (FWG) antwortete Bürgermeister Hingerl, dass es sich um jene Bäume gehandelt habe, deren Rodung zuvor von der Gemeinde genehmigt worden war.