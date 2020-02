Vor den Augen seiner Mutter: Autofahrerin (26) kracht frontal in Bub

Vor den Augen seiner Mutter wurde ein sechsjähriger Bub im bayerischen Poing von einem Auto frontal erwischt. Die Polizei nutzt diesen Unfall für einen dringenden Appell.

Poing – Dieser Unfall hätte böse ausgehen können und veranlasst die Polizei darauf hinzuweisen, in der jetzigen dunklen Jahreszeit helle und reflektierende Kleidung zu tragen. Ein sechsjähriger Bub, der laut Polizei dunkel gekleidet war, ist am Samstag gegen 17 Uhr auf der Alten Gruber Straße zwischen den beiden City Centern in Poing frontal von einem Auto erfasst worden. Der Junge fiel anschließend von der Motorhaube auf die Straße. „Er erlitt zum Glück nur leichte Blessuren wie kleine Schürfwunden und eine Beckenprellung“, teilt die Polizeiinspektion Poing mit. Er wurde vorsorglich ins Klinikum Schwabing gebracht, das er noch am gleichen Abend verlassen konnte.

Poing (Bayern): Bub von Auto erfasst - zum Glück nur leicht verletzt

Den Unfallhergang beschreibt die Polizei wie folgt: Eine Mutter ging mit ihrem Lebensgefährten und zwei Kindern am City Center entlang, sie alle wollten die Alte Gruber Straße in Richtung City Center II überqueren. Der sechsjährige Bub war vorausgegangen und befand sich auf der Hälfte der Fahrbahn, während die Mutter noch am Rand stand. Eine 26-jährige Autofahrerin aus Mainburg erkannte mit ihrem Seat den Jungen zu spät und erfasste ihn frontal.

Polizei in Poing mit Appell: Reflektierende Kleidung tragen!

„Auch wenn nun ein Strafverfahren gegen die Autofahrerin eingeleitet wurde, so ist dennoch auch der dringliche Rat an die Mutter des Buben ergangen, die Kinder zukünftig mit reflektierender Kleidung oder Leibchen auszustatten“, schreibt die Polizei Poing in ihrem Pressebericht. Der Junge sei durchweg dunkel gekleidet und nur sehr schwer zu erkennen gewesen.

