Sonne setzt Terrasse in Brand - Nachbarin rettet die Situation

Von: Josef Ametsbichler

Auf ungewöhnliche Weise ist am Freitagnachmittag in einem Garten in Poing (Kreis Ebersberg) ein Feuer ausgebrochen. Eine Nachbarin griff ein.

Poing - Jedes Kind dürfte in der Schule oder daheim einmal ausprobiert haben, wie sich mit einer Lupe ein Feuer entzünden lässt: Wenn die Sonne durch das geschliffene Glas scheint und ihre Strahlen dort gebündelt werden, wo etwas Brennbares liegt, steigt bald der Rauch auf.

Brennglas-Effekt verursacht Brand in Poinger Garten

Dieser Brennglas-Effekt hätte für eine Familie in Poing fast eine Brandkatastrophe bedeutet, hätte nicht eine Nachbarin rettend eingegriffen. Das berichtet die örtliche Polizeiinspektion.

Demnach brannte am Freitag, 26. August, im Wallerweg, unweit von Piratenspielplatz und Bergfeldsee, ein Gartentisch. Laut den Beamten stand dieser unter einer Glasüberdachung und auf dem Tisch befand sich ein Dekorationsglas mit einer Kerze.

Sonnenstrahlen offenbar von Glasdach und Deko-Glas gebündelt

„Vermutlich aufgrund der mittlerweile tiefstehenden Sonne und der Bündelung der Sonnenstrahlen kam es zu starker Hitzeentwicklung, wodurch der Holztisch im Bereich des Dekoglases zu brennen anfing“, berichten die Beamten weiter. Dabei seien der Tisch sowie zwei Stühle beschädigt worden.

Nachbarin löscht per Gartenschlauch

Dass nicht mehr passierte, ist wohl einer aufmerksamen Nachbarin zu verdanken. Die Frau habe den Rauch im Garten nebenan bemerkt und den Notruf gewählt. Dann sei sie mit einem Gartenschlauch gegen das Feuer angerückt - und konnte den Brand erfolgreich löschen.

Die alarmierten Feuerwehren aus Poing, Pliening und Gelting, die laut Polizei mit 40 Einsatzkräften zum Brandort geeilt waren, konnten den Einsatz schnell für beendet erklären.

