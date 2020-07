Frau (91) fährt in Poing Fußgänger (85) an und verletzt ihn schwer

Eine 91 Jahre alte Autofahrerin hat am Freitag in Poing einen 85-jährigen Fußgänger angefahren und schwer verletzt. Das teilte die Polizei mit.

Poing - Eine 91 Jahre alte Autofahrerin hat am Freitag in Poing einen 85-jährigen Fußgänger angefahren und schwer verletzt. Das teilte die Polizei mit. Der Unfall ereignete sich in der Neufarner Straße, wo der Mann die Straße überquerte.

Durch den Anprall wurde der Fußgänger über die Motorhaube geschleudert. Anschließend blieb er regungslos auf der Straße liegen. Die medizinische Versorgung wurde zügig durch die hinzugezogene Feuerwehr und dem Rettungsdienst gewährleistet. Der Rentner wurde mit schweren, jedoch nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Münchener Klinikum eingeliefert.

Die Fahrzeugführerin wurde durch den Unfall nicht verletzt, es konnte auch kein Sachschaden festgestellt werden. Zur Unfallaufnahme durch die Poinger Polizei wurde die Straße für etwa 1,5 Stunden gesperrt, weshalb es zu einer leichten Beeinträchtigung des übrigen Verkehrs gekommen ist. Die „Schuldfrage“ ist für die Polizei noch nicht geklärt. Sie ermittelt.