Fremder Mann nimmt Fünfjährigen in S-Bahn mit - Zufall ruft Polizei auf den Plan

Von: Josef Ametsbichler

Bundespolizei (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Ein fünfjähriger Junge ist in Begleitung eines Fremden in Poing oder Markt Schwaben in die S-Bahn eingestiegen. Ein Polizeibeamter wurde hellhörig.

Poing/Markt Schwaben - Im Rahmen einer Kontrolle in einer S-Bahn wurde am vergangenen Dienstag, 28. Juni, ein fünfjähriger Junge aufgegriffen, der in Begleitung eines ihm fremden Mannes war. Das Kind konnte daraufhin seiner Mutter übergeben werden. Zur Klärung des Sachverhalts sucht die Kriminalpolizeiinspektion Erding nach Zeugen.

Wie die Beamten berichten, befand sich der Fünfjährige in Begleitung eines 52-jährigen Mannes gegen 15:20 Uhr in der S-Bahn Linie S2 Richtung Erding. Die beiden waren entweder am Bahnsteig in Poing oder Markt Schwaben in die S-Bahn eingestiegen.

Fremder Mann fährt S-Bahn mit Kind: Polizist wird zufällig aufmerksam

Ein mitfahrender Beamter der Bundespolizei sprach den Mann im Zug aufgrund fehlender Gesichtsmaske an, so die Polizei weiter. Danach konnte er Auffälligkeiten beim Umgang zwischen Mann und Kind feststellen, die ihn veranlassten, beide näher zu überprüfen.

Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann aus dem Landkreis Erding und das Kind aus Poing nicht zusammengehörten. Zur weiteren Klärung wurde der Mann vorläufig festgenommen und nach den erfolgten polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Das Kind konnte in der Folge seiner Mutter übergeben werden, die das Kind laut Polizei anfangs in Poing aus den Augen verloren hatte.

Widersprüchlichkeiten in Aussagen: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Kripo Erding hat die weiteren Ermittlungen übernommen und versucht nun zu klären, ob es in dem Fall zu Straftaten gekommen ist. Laut einem Polizeisprecher gibt es Widersprüchlichkeiten in den Angaben der Beteiligten, auf die man aus ermittlungstaktischen Gründen nicht näher eingehen könne.

Die Beamten bitten hierzu insbesondere eine bislang unbekannte Frau, die mit dem Mann und dem Jungen am Bahnsteig gesprochen hatte, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 08122/9680 zu melden. Zudem werden weitere Personen, denen die beiden im Bereich des Bahnhofes Poing/Markt Schwaben bzw. in der S-Bahn aufgefallen sind, gebeten, sich ebenfalls bei der Polizei zu melden.

Unbekannte Frau dringend wegen Aussage gesucht

Vor dem Zustieg, an welchem Bahnhof ist offenbar noch nicht ganz klar, weil Mann und Kind zwischenzeitlich ausgestiegen sein könnten, unterhielt sich eine Frau mit dem Jungen und dem Mann auf dem Bahnsteig, erläutern die Ermittler. Die Frau hatte asiatisches Aussehen, war ca. 28-30 Jahre alt und hatte ebenfalls ein etwa fünfjähriges Kind bei sich.

Kind und Mann beschreibt die Polizei wie folgt:

„Der fünfjährige Junge hat eine schlanke Figur und schwarze, kurze Haare. Er trug ein blaues T-Shirt mit dem Aufdruck einer Spiderman-Figur. An Hals und Armen befanden sich auffällige, bereits abblätternde Abziehbilder.

Der 52-jährige Mann war etwa 180 cm groß, stämmig mit Bauchansatz. Er hatte eine Glatze - nur noch am Hinterkopf geringfügigen Haaransatz. Bekleidet war er mit einem violetten T-Shirt, Jeans und einer braunen Baseball-Kappe.“

