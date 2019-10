Viele umsetzbare Ideen - zum Beispiel mehr Bäume pflanzen

Dass das Thema Klimawandel für die Schüler der Seerosenschule eine große Rolle spielt, zeigten sie mit ihrer Plakataktion im Rahmen des „Klimastreiks“ Ende September.

Poing – Schulleiter Jörn Bülck nahm das Angebot der Gemeinde sehr gern an, sich mit den Schülern sowie deren Lehrkräften zum Klimadialog zu treffen und auszutauschen.

In der letzten Septemberwoche kam Bürgermeister Albert Hingerl in Begleitung der Fachkraft für Umwelt- und Klimaschutz, Michael Wenzl, sowie der Auszubildenden Lena Leipold, um sich den Fragen der etwa 60 Schüler der Poinger Förderschule zu stellen und mit ihnen zu diskutieren.

Bürgermeister Hingerl als Bundeskanzler

Die vielen Diskussionsbeiträge, Fragen und Anregungen zeigten, dass das Thema bei den Schülern sehr präsent ist. „Wie kann ich als Bürger mithelfen, den Klimawandel zu verhindern?“ oder „Was würden Sie, Herr Hingerl, verändern, wenn Sie Bundeskanzler wären?“, waren nur zwei der zahlreichen Fragen an Poings Bürgermeister, der darauf antwortete, dass er als Bundeskanzler mehr auf die Jugendlichen hören würde. Auch jede Menge Wünsche wurden geäußert. So zum Beispiel, dass in Poing mehr Fahrradwege gebaut werden oder dass mehr Bäume gepflanzt und mehr Mülleimer aufgestellt werden sollen.

Erste Projekte sind geplant

Die Gemeinde nahm die Anregungen gerne auf und wird diese in ihrer täglichen Arbeit versuchen umzusetzen. Auch die ersten Projekte sind geplant: u.a. sind eine Baumpflanzaktion und eine Müllsammelaktion in Vorbereitung.

Die Gemeinde und die Seerosenschule werden in Kontakt bleiben und sich weiter zu den Themen Klima- und Umweltschutz austauschen, so das einhellige Fazit nach der Aktion. Ein nächstes Treffen soll im zweiten Schulhalbjahr stattfinden.

Der Klimadialog fand nicht nur in der Seerosenschule statt. Die Gemeinde Poing trifft sich auch mit den anderen Poinger Schulen, um sich über Fragen zum Klima- und Umweltschutz auszutauschen. ez

