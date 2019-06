Raubüberfall auf Poinger Ehepaar: Rumäne (26) festgenommen

Ein Ehepaar ist am Mittwoch, 26. Juni, in Poing Opfer eines Raubüberfalls geworden. Der zunächst flüchtige Täter konnte festgenommen werden. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt.

Update vom 27. Juni, 17.40 Uhr: Der spätere mutmaßliche Täter saß daneben: Nachdem ein Ehepaar am Mittwochabend in einem Poinger Lokal war und sich um kurz vor 23 Uhr auf den Heimweg gemacht hatte, ließ der Mann, der allein am Nebentisch gesessen war, Augenzeugen zufolge sein halb volles Bierglas stehen und eilte zur Tür hinaus. Einige Minuten später wurde der 64-jährige Ehemann, der mit seiner gleichaltrigen Frau unterwegs war, in der Eckartstraße in Poing-Süd, unweit des S-Bahnhofs, heftig auf den Hinterkopf geschlagen, berichtet die Polizei. „Im selben Moment wurde ihm die von ihm mitgeführte Tasche entrissen. Der Täter flüchtete zu Fuß“, heißt es im Pressebericht von Donnerstag.

Raubüberfall in Poing: Ehepaar wird ins Krankenhaus gebracht

Während des Tathergangs kam es noch zu einem Handgemenge zwischen dem Täter und der Ehefrau des Opfers. Dabei wurde sie leicht am Arm verletzt. Sie und ihr Mann mussten zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung, bei der unter anderem Beamte der Polizeiinspektionen Poing und Ebersberg beteiligt waren, konnte eine Streife der Bundespolizei am Poinger S-Bahnhof eine Person feststellen, auf die die Beschreibung des Täters passte. „Als bei einer genaueren Kontrolle ein Teil des Diebesgutes aus der entwendeten Tasche bei dem Mann aufgefunden werden konnte, wurde dieser mitgenommen“, schreibt das zuständige Polizeipräsidium Oberbayern Nord.

Raubüberfall in Poing: Tatverdächtiger saß in Lokal neben Ehepaar

Die weiteren Ermittlungen hat die Kripo Erding übernommen. Wie sich nach Informationen unserer Zeitung herausgestellt haben soll, ist der Tatverdächtige jener Mann, der zuvor neben dem Ehepaar im Lokal gesessen war. Wie der Pächter angibt, habe er den Mann vorher noch nie in seinem Lokal gesehen. Laut Polizei handelt es sich um einen 26-jährigen Rumänen, der am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt wurde. Dieser erließ Haftbefehl.

Erstmeldung: Raubüberfall auf Ehepaar in Poing

Poing - Die beiden 64-jährigen Eheleute befanden sich nach Angaben der Polizei gegen 22.55 Uhr zu Fuß in der Eckartstraße, als der Mann einen heftigen Schlag auf den Hinterkopf verspürte. Im selben Moment wurde ihm die mitgeführte Tasche entrissen. Der Täter flüchtete im Anschluss an die Tat zu Fuß.

Die Ehefrau erlitt durch das Handgemenge eine leichte Verletzung an einem Arm.

Kripo ermittelt

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung, an der auch Beamte der Polizeiinspektionen Poing und Ebersberg beteiligt waren, konnte eine Streife der Bundespolizei am Bahnhof in Poing eine Person aufgespürt werden, auf die die Beschreibung des Täters passte. Als bei einer genaueren Kontrolle ein Teil des Diebesgutes aus der entwendeten Tasche bei dem Mann aufgefunden werden konnte, wurde dieser festgenommen.

Der Tatverdächtige, bei dem es sich um einen 26-jährigen Rumänen handelt, wurde am Donnerstag, 27.6., auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch die Kriminalpolizeiinspektion Erding.

