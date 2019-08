Radfahrer (67) stürzt in Hinterhof und stirbt

In Poing ist ein Radfahrer so schwer gestürzt, dass er seinen Verletzungen erlag. Der Unfall gibt der Poinger Polizei Rätsel auf, es wurde ein Gutachter eingeschaltet.

Poing - Wie sich das Unglück ereignet hat, muss noch genau ermittelt werden. Die Polizei teilte bislang folgenden Sachverhalt mit: In der Nacht von Freitag, 23. August, auf Samstag, 24. August, vermutlich in den frühen Morgenstunden, ereignete sich in Poing, in einem Hinterhof in der Waldstraße, ein Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer, welcher tödlich endete.

Poinger Polizei sucht Zeugen des Unfalls

Den ersten Ermittlungen zufolge kam der 67-jährige Fahrradfahrer alleinbeteiligt zu Sturz, woraufhin er vor Ort verstarb. Jetzt sucht die Polizeiinspektion Zeugen des Geschehens.

Erst vor Kurzem hatte sich in Steinhöring ein tödlicher Unfall ereignet

Gutachter soll Unfallhergang klären

„Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München II wurde ein unfallanalytisches Gutachten erstellt und die Unfallstelle vermessen“, berichten die Beamten.

Wer Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben kann, werde gebeten, sich unter der Telefonnummer 08121/9917-0 mit der Polizeiinspektion Poing in Verbindung zu setzen.

