Unbekannter beschädigt Privatautos von Poinger Polizisten

Immer wieder werden Dienstwagen und Privatautos von Beamten der Polizei Poing beschädigt. Jetzt gibt es einen neuen Fall.

Poing – Etwa ein Jahr lang war Ruhe, jetzt gibt es einen neuen Fall: Beschädigung von Dienstfahrzeugen der Polizeiinspektion Poing sowie von Privatautos von Beamten bzw. Beschäftigten der Dienststelle.

Luft entweicht während der Fahrt aus dem Reifen

Wie Erster Polizeihauptkommissar Manfred Winter mitteilt, hat am Montag, 4. März, ein bislang unbekannter Täter in den rechten Hinterreifen des privaten Ford Escape eines Polizisten einen größeren Nagel gestoßen oder in einem entsprechenden Winkel aufgestellt. Mit der Folge, dass während des Fahrens die Luft aus dem Reifen entwich. Ein Unfall ist zum Glück nicht passiert.

Als Tatzeit wird Montag, 4. März, zwischen 6 und 15.30 Uhr angegeben. In dieser Zeit war das Auto auf der Südseite der Polizeiinspektion an der Markomannenstraße in Poing-Süd abgestellt. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat bzw. zu diesem Fall Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der PI Poing zu melden, unter Telefon (0 81 21) 99 17-0.

Insgesamt rund zehn Fälle

Wie der stellvertretende Inspektionsleiter Manfred Winter berichtet, hatte es vor gut einem Jahr über einen längeren Zeitraum insgesamt rund zehn derartiger Fälle gegeben. Immer seien Reifen von Dienstwagen oder Privatfahrzeugen von Polizisten beschädigt worden. Entweder auf den beiden Parkplätzen der Polizeiinspektion (östlich und südlich des Gebäudes), oder direkt vorm Eingang. „Irgendwann war dann Ruhe“, so Winter. Bis jetzt.

Der oder die Täter von damals konnten nicht ermittelt werden, berichtet der Erste Polizeihauptkommissar.

