Poing bekommt Nachbarschaftshilfe - Start in 2023

Von: Armin Rösl

Einkaufsdienst ist ein Service der Nachbarschaftshilfe. © Patrick Seeger/dpa

Die Gemeinde Poing wird, nach gut fünf Jahren Pause, wieder eine Nachbarschaftshilfe bekommen. Unter der Leitung der Nachbarschaftshilfe Vaterstetten. Start ist in 2023 geplant.

Poing – Mit dem Tod von Janina Zuschrott im Oktober 2015 ging die von ihr seit 2004 ehrenamtlich geleitete Nachbarschaftshilfe langsam dem Ende entgegen. Für etwa noch zwei Jahre übernahm die ebenfalls ehrenamtlich tätige Freiwilligen-Agentur Poing die Vermittlung von Diensten wie Einkaufen gehen oder Fahrten zum Arzt, doch 2017 schloss auch diese ihre Pforten – aus organisatorischen Gründen und aus Mangel an Freiwilligen.



Poing: Verein aus Vaterstetten übernimmt Leitung

Im nächsten Jahr nun soll die Nachbarschaftshilfe in der Gemeinde Poing wieder etabliert werden – unter Federführung des Vereins Nachbarschaftshilfe, Sozialdienste, Pflegedienste in den Gemeinden Vaterstetten, Zorneding und Grasbrunn. Das kündigte Poings Bürgermeister Thomas Stark bei der Adventsfeier des VdK-Ortsverbandes im Pfarrheim St. Michael an. So, wie für die Gemeinden Vaterstetten, Zorneding und Grasbrunn, wolle der Verein auch für Poing eine eigene Nachbarschaftshilfe mit entsprechenden Diensten auf die Beine stellen. Eine erste Info-/Auftaktveranstaltung sei für Februar 2023 geplant.

Eine Ankündigung, die Maria Boge-Diecker mit Freuden zur Kenntnis nahm. „In Poing ist der Bedarf an Unterstützung im häuslichen Bereich groß“, sagt die stellvertretende VdK-Ortsvorsitzende. Insbesondere bei Senioren. In diesem Zusammenhang verwies sie auf die „bedauerliche Auflösung des AWO-Ortsvereins“ zum Jahresende, wodurch Angebote für Senioren weggefallen seien. Zwar leiste die Gemeinde Poing mit ihrem Seniorenteam und -büro mit zwei hauptamtlichen Mitarbeitern sehr gute Arbeit, dennoch sei es zu begrüßen, dass zusätzlich eine eigene Nachbarschaftshilfe aufgebaut werde.



Für 30 Jahre Mitgliedschaft wurden Rainer Lauterbach und Marianne Müller (2.v.re.) geehrt. © Johannes Dziemballa

Von den knapp 500 Poinger VdK-Mitgliedern waren rund 100 zur Adventsfeier ins Pfarrheim an der Schulstraße gekommen – nach langer Coronazeit endlich wieder eine Möglichkeit des Treffens. Neben Bürgermeister Stark war auch die VdK-Kreisvorsitzende und SPD-Landtagsabgeordnete Doris Rauscher zu Gast. Sie ehrte zusammen mit der stellvertretenden Ortsvorsitzenden Maria Boge-Diecker langjährige Mitglieder. Darunter Altbürgermeister Rainer Lauterbach und Marianne Müller, die jeweils 30 Jahre Mitglied beim VdK Poing sind.

