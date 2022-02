Tennisclub Poing hat 550 Mitglieder

Poing bekommt neuen Tennisplatz: Gemeinde gewährt Verein hohen Zuschuss

Von: Armin Rösl

Hinter Platz 6 (im Vordergrund) wird der 7. Platz für den Tennisclub Rot-Weiß Poing gebaut. © Armin Rösl

Der Acker zwischen Bauhof und Bahndamm in Poing wird zur Sportfläche: Neben der bereits genehmigten Pumptrack-Anlage wird noch ein Tennisplatz gebaut.

Poing – Der Tennisclub Rot-Weiß Poing bekommt einen neuen Tennisplatz. Hierfür hat der Haupt- und Finanzausschuss des Gemeinderates Poing in seiner Sitzung am Dienstagabend einstimmig die Genehmigung erteilt. Die Gemeinde unterstützt den Bau mit 60.000 Euro. Der Verein hatte im Vorfeld einen Zuschussantrag an die Gemeinde gestellt, den ersten in seiner Geschichte (der Tennisclub wurde 1973 gegründet), wie Vorsitzender Jochen Bunzel schreibt. Der Verein hat für den Bau des Tennisplatzes ein Angebot eingereicht in Höhe von knapp 64.000 Euro.

Poing: Tennisverein stellt erstmals Zuschussantrag

Der Platz wird auf jenem Areal errichtet, auf dem auch die neue Pumptrack-Anlage gebaut wird, kündigte Bürgermeister Thomas Stark in der Ausschusssitzung an. Das Grundstück befindet sich zwischen Bauhof und Bahndamm, die Gemeinde hat es für zehn Jahre von der Deutschen Bahn gepachtet. Einen Steinwurf von der Tennisanlage entfernt wird der neue Sandplatz errichtet, dahinter (östlich) der Pumptrack für Mountainbiker. Diese Anlage ist insbesondere ein Angebot für Jugendliche.



Auf dem Acker zwischen Bauhof (li.) und Bahndamm werden ein Tennisplatz und eine Pumptrack-Anlage gebaut. © Armin Rösl

Auf der Vereinsanlage des TC Rot-Weiß befinden sich sechs Tennisplätze. Angesichts der hohen Mitgliederzahl viel zu wenig, führt Vorsitzender Jochen Bunzel in dem Antragsschreiben aus. In den vergangenen acht Jahren sei die Mitgliederzahl von 267 auf 550 angestiegen – insbesondere, weil sich der Verein „stark in Richtung Breitensport und Familien neu ausgerichtet“ habe. Entsprechend niedrig seien die Mitgliedsbeiträge, entsprechend attraktiv und vielfältig aber die Angebote. Der TC Rot-Weiß hat laut Bunzel mittlerweile „mit einem Kinder- und Jugendanteil von 50 Prozent einen deutlich höheren Anteil als die Vereine im Umkreis“. Diese Kinder- und Jugendarbeit lobten in der Ausschusssitzung Vertreter aller Fraktionen ausdrücklich.



Tennisclub Poing hat 550 Mitglieder

Von den mehr als 230 Kindern und Jugendlichen sind Bunzel zufolge 190 im Jugendtraining, bei den Erwachsenen sind es circa 90 Anfänger, Hobbyspieler und Mannschaftsspieler, die trainiert werden. Der Verein hatte vergangenes Jahr 16 Jugend- und Erwachsenenmannschaften gemeldet. Hinzu kommen noch die Mitglieder, die lediglich als Hobbyspieler auf einem der sechs Plätze spielen wollen – sofern sie denn frei sind.

Die große Anzahl an aktiven Spielern hat laut Vorsitzendem Jochen Bunzel zur Folge, dass Trainings nicht mehr so angeboten werden können, wie üblich. Seit 2020 finden Jugendtrainings auch in Anzing statt, wohin Eltern ihre Kinder mit dem Auto fahren müssen. „Eigentlich“, so Bunzel, „müsste ein Verein in der Größe des TC Rot-Weiß zwölf statt sechs Tennisplätze haben“. Der neue, zusätzliche Platz soll es zumindest ermöglichen, dass Jugendtrainings nicht mehr in Anzing durchgeführt werden müssen. Für das Mannschaftstraining der Erwachsenen hingegen würden weiterhin Plätze in Anzing angemietet werden müssen. Außerdem ermögliche der neue Tennisplatz, weitere Jugendmannschaften im Spielbetrieb anzumelden.



Gemeinde Poing finanziert 60.000 Euro

Aus eigenen finanziellen Mitteln könne der Verein den Neubau nicht finanzieren, führt der Tennisvorstand in dem Antragsschreiben aus. In den vergangenen zwölf Monaten habe der Club wegen dringend notwendiger Sondermaßnahmen seine Rücklagen fast aufgebraucht. Insgesamt wurden 79.700 Euro ausgegeben: für den Austausch der 30 Jahre alten und maroden Berieselungsanlage, für den Bau einer Flutlichtanlage auf Platz 4 und 5, für die Errichtung neuer Fahrradständer und für die Sanierung der Plätze 4 und 5.

