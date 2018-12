Betrunkene (28) rastet aus

Nach dem Besuch der Therme Erding ist eine 28-jährige Österreicherin in der Polizeiinspektion Poing ausgerastet und hat drei Beamte verletzt. Die Frau war stark betrunken.

Poing – Eine 28-jährige Österreicherin ist am späten Freitagabend in der Polizeiinspektion Poing außer Rand und Band geraten: Die stark betrunkene Frau verletzte drei Polizisten. Der Reihe nach:

Um kurz nach 23 Uhr teilte ein Mitarbeiter der Therme Erding der Polizei mit, dass soeben eine Frau mit einem schwarzen Mitsubishi in Schlangenlinien vom Parkplatz weggefahren sei. Kurze Zeit später konnte sie auf der Flughafentangente Ost, auf Höhe der Auffahrt zur A94 bei Anzing, angehalten werden. Bei der Kontrolle stellten die Streifenbeamten fest, dass die Frau stark nach Alkohol roch. Zu dieser Zeit war die Österreicherin noch gemäßigt und ließ einen Atemalkoholtest zu. Der ergab einen Wert von deutlich über 1,1 Promille, berichtet die Polizei.

Darauf musste die 28-Jährige mit zur Polizeiinspektion nach Poing, wo durch eine Ärztin eine Blutentnahme zur Beweissicherung durchgeführt werden sollte. Als es so weit war, flippte die Österreicherin in der Dienststelle aus: Sie versuchte der Blutentnahme zu entgehen und wollte flüchten, was durch die Beamten verhindert werden konnte. Hierbei leistete die Betrunkene jedoch erheblichen Widerstand, heißt es im Polizeibericht: „Sie trat und schlug in Richtung der Beamten. Während der Fesselung der Dame zog sich ein Beamter eine Knieprellung, ein anderer eine Daumenverletzung zu. Einer Beamtin schlug sie mit der Faust auf den Kopf und zog sie an den Haaren.“

Letztendlich konnte die Ärztin die Blutentnahme durchführen – allerdings nicht, wie üblich, im Sanitätsraum bzw. in einem Büro, sondern vorsichtshalber in der Arrestzelle. Dort blieb die 28-Jährige, bis sie ihren Rausch ausgeschlafen hatte. Da die Frau in Österreich bereits mehrfach negativ in Erscheinung getreten ist, wurde durch die Münchner Staatsanwaltschaft noch in der Nacht die vorläufige Festnahme angeordnet. Am Tag darauf, am Samstag, durfte die Frau nach Zahlung einer Sicherheitsleistung die Polizeiinspektion wieder verlassen. Sie erwartet nun diverse Strafverfahren: Trunkenheit im Verkehr, tätlicher Angriff auf sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.