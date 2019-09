Mitten in Poing: Betrunkene umringen Auto

Mitten in der Nacht haben stark betrunkene Männer mitten in Poing ein Auto umringt. Der Fahrer und seine Lebensgefährtin konnten entkommen.

Poing – An der Kreuzung Plieninger/Hauptstraße in Poing konnte ein 21-jähriger Autofahrer in der Nacht von Freitag auf Samstag nicht mehr weiterfahren. Der Grund: Mehrere stark betrunkene Männer umringten das Auto. Es war 2.15 Uhr, als der 21-jährige Poinger, der mit seiner Lebensgefährtin unterwegs war, hatte anhalten müssen, weil einer der Männer mitten in der Kreuzung stand, teilt die Polizeiinspektion Poing mit. Wie sich später herausstellte, handelte es sich um einen 20-jährigen Pakistani aus dem Landkreis Rosenheim. Der trat gegen den Kotflügel des Wagens, der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Poing: Betrunkener tritt gegen Kotflügel

Um die Situation nicht eskalieren zu lassen, ist der Autofahrer weitergefahren – direkt zur Poinger Polizei, um den Vorfall zu melden. Daraufhin rückten mehrere Streifenfahrzeuge aus. Durch den Hinweis eines Mannes, der sich in einer Gaststätte nahe der Kreuzung aufgehalten hatte, dass die Männer mit einem Taxi in Richtung Neufarn gefahren seien, fuhren die Polizisten hinterher. In der Ortsmitte von Neufarn konnten sie die Männer antreffen, darunter auch den Täter. Diesen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung.