Bierdieb in Garagen: „Gespenst“ treibt in Angelbrechting sein Unwesen

In der Nacht von Freitag auf Samstag war in Angelbrechting ein Dieb unterwegs, auf der Suche insbesondere nach Bier. Er verhielt sich wie ein Gespenst - und entkam nach einem Gerangel.

Angelbrechting – Es war kein Gespenst, sondern ein echter Mann, der in der Nacht von Freitag auf Samstag in Angelbrechting (Gemeinde Poing) sein Unwesen trieb. Und doch hat er sich wie ein Gespenst in der Dunkelheit verhalten und ist letztendlich tatsächlich entkommen – obwohl er von einem Anwohner bereits festgehalten werden konnte.

Poing: Dieb in Garage eingesperrt

Der bislang unbekannte Mann hat laut Polizei versucht, in der Hochfeldstraße in Angelbrechting aus mehreren Garagen Dinge zu stehlen. Insbesondere volle Bierflaschen. Es war kurz vor 1 Uhr, als er von einem Eigentümer überrascht wurde. Er wollte gerade eine Garage verschließen. „Um unentdeckt zu bleiben, versteckte sich der Täter wohl hinter einem Auto und wurde dadurch zunächst aus Versehen eingesperrt“, heißt es im Polizeibericht vom Samstag.

Flucht in letzter Sekunde

Nachdem für ihn die Luft wieder rein war, machte sich der Dieb erneut ans Werk, öffnete die Garage von ihnen und verstaute eine Vielzahl an Bierflaschen in einem Koffer. Außerdem wollte er vermutlich noch Motorradhandschuhe und ein Navigationsgerät mitgehen lassen, wie sich später anhand der Spurenlage herausstellte.

Polizei Poing mit mehreren Streifen im Einsatz

Das „Gespenst“ aber war bei seinem Treiben derart laut, dass der Eigentümer erneut auf den Plan gerufen wurde. „Als er die Ursache für den klimpernden Lärm suchen wollte, flüchtete der Täter aus der Garage“, berichtet die Polizei. Der Eigentümer habe ihn zwar noch kurz festhalten können, nach einem Gerangel aber sei der Unbekannte entkommen. Auf der Flucht verlor er jedoch sein Mobiltelefon, welches von der Polizei sichergestellt wurde. Die anschließende Fahndung, an der mehrere Streifen und ein Polizeihund beteiligt waren, nach dem Dieb verlief erfolglos.

Polizei Poing bittet um Hinweise

Nun bittet die Polizei um Mithilfe und Hinweise aus der Bevölkerung, die zum Täter führen. Laut Zeugenaussage handelt es sich um einen Ost-/Südosteuropäer, circa 20 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß, mit kurzen dunkelbraunen Haaren und schlanker Statur. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bei der Polizeiinspektion Poing, Telefon (08121) 9917-0.

