Bierzelt-Grabscher prügelt sich mit der Polizei - und kriegt eins auf die Finger

Erst fasst er einer 16-Jährigen zwischen die Beine, dann prügelt er sich mitihren Begleitern und der Polizei: Für einen 23-Jährigen aus Haar endet ein Besuch auf dem Poinger Volksfest auf der Anklagebank des Amtsgerichtes. Ums Gefängnis kommter noch einmal herum.

In Poing hat im vergangenen Jahr ein damals 22-Jähriger einer 16-Jährigen unters Dirndl gefasst.

Danach prügelte er sich mit den Freunden des Opfers und legte sich mit der Polizei an.

Vor dem Amtsgericht rettete ihn seine Verteidigerin möglicherweise vor dem Gefängnis.

Poing – Das Dirndl, das sie an jenem Abend getragen hat, hat die junge Frau weggeworfen. „Ich konnte es nicht mehr anziehen“, sagte die Anzingerin bei ihrer Zeugenaussage vor dem Amtsgericht Ebersberg. Daneben, auf der Anklagebank saß mit stoischer Miene und verschränkten Armen Pietro G. (Name geändert). Kurz zuvor hatte der 23-Jährige aus Haar im Landkreis München dem Richter bereits gestanden, der damals 16-Jährigen auf dem Rückweg vom Klo zum Biertisch im Poinger Festzelt unters Dirndl und zwischen die Beine gegriffen zu haben.

Auf den Griff zwischen die Beine folgt ein Faustschlag

Dieser spätabendliche Übergriff war im Juli 2019 gleichzeitig der Auftakt zu einer Reihe von Handgreiflichkeiten: Der feste Freund der jungen Frau bekam, als er den Grabscher zur Rede stellen wollte, dessen Faust ins Gesicht, trug Prellungen und ein Schleudertrauma davon. Die beiden Gruppen, mit denen die Beteiligten auf dem Volksfest waren, gingen daraufhin aufeinander los, bis der Sicherheitsdienst einschritt.

Draußen vor dem Zelt erwischte eine Volksfest-Streife der Polizei den übergriffigen Hotelkoch, wie er sich mit Freunden in Richtung Bahnhof aufmachte. Als ihn die Beamten zur Rede stellten und gleichzeitig versuchten, von der zitternden und schluchzenden jungen Frau in Erfahrung zu bringen, was ihr widerfahren war, rief der Angeklagte dem Opfer zu: „Halt’s Maul, du kleine Schlampe!“

Für mildere Strafe: Verteidigerin muss Angeklagtem beim Geständnis helfen

Dass der Angeklagte, der die deutsche und die italienische Staatsbürgerschaft besitzt, dies alles – und noch mehr – gestand, war auch der pädagogischen Leistung seiner Verteidigerin zu verdanken. Für den Fall eines umfangreichen Geständnisses hatte Richter Dieter Kaltbeitzer dem Mann eine mildere Strafe in Aussicht gestellt. Das hielt diesen aber nicht ab, immer wieder zu Ausflüchten anzusetzen, nach dem Motto: „Die Anderen haben aber...“

Obschon der Anwältin deshalb gelegentlich das Pokerface zu entgleisen drohte – nach einigem hektischen Soufflieren und zwei ernsten Kurzgesprächen vor der Tür des Gerichtssaals hatte sie ihren Mandanten soweit eingenordet, dass dieser sich nicht weiter um Kopf und Kragen redete. Er entschuldigte sich sogar bei dem Opfer und den Zeugen, die seine Wut abbekommen hatten. „Ich bin selber von mir schockiert“, sagte der Angeklagte. „Eigentlich bin ich nicht so einer.“

Der verletzte Polizist akzeptiert die Entschuldigung nicht

Nicht abkaufen mochte ihm das der Polizist, mit dem Pietro G. am Ende des Bierzelt-Abends aneinandergeriet: „Er hatte vorher schon ein Jahr Zeit, sich zu entschuldigen. Das ist jetzt ein taktisches Manöver der Verteidigung“, sagte der Beamte. Als er ihn damals für seinen aggressiven Zuruf in Richtung des Opfers zur Rede stellte, sei der Täter so aggressiv aufgetreten, dass sich der Polizist für eine Festnahme entschied. Pietro G., rund 1,14 Promille im Blut, wehrte sich. Er schubste den Beamten zu Boden; dieser schürfte sich das Knie auf und Diensthose und -Taschenlampe gingen kaputt. Als mehrere Polizisten den um sich Tretenden schließlich überwältigt hatten und im Auto zur Inspektion brachten, überhäufte dieser sie mit Verwünschungen.

Lange Liste an Anklagepunkten kommt binnen weniger Minuten zusammen

Insgesamt brachte es der Aggressor so an dem Abend binnen weniger Minuten auf eine ganze Reihe von Anklagepunkten: Sexueller Übergriff, schwere Körperverletzung, Beleidigung, versuchte Nötigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung. Das Geständnis und vier Vorstrafen wegen geringerer Vergehen gegeneinander abwägend, summierte Richter Dieter Kaltbeitzer dies zu 15 Monaten Haft auf Bewährung und einer Geldauflage von 1000 Euro an die Sozialinitiative „Brücke Ebersberg“. In seiner persönlichen Einschätzung der Tat folgte der Richter der Wortwahl der Staatsanwältin: „Widerwärtig!“

