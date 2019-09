BLLV-Präsidentin: Besuch in der alten Schulheimat

Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes, ist in ihre alte Schulheimat nach Poing zurückgekehrt. Aus gutem Grund.

Poing – Großes Hallo am Montag um 8 Uhr in der Grundschule am Bergfeld: Simone Fleischmann begrüßt herzlich und fröhlich Lehrerinnen, den Hausmeister und Schulsozialarbeiterin Marion Huber. Mit ihnen allen hat Fleischmann vor Jahren zusammengearbeitet, als sie noch Rektorin der Anni-Pickert-Schule war und es die Grundschule am Bergfeld noch gar nicht gab. „Ist das schön, irgendwie wie heimkommen“, freut sich die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV).

Von 2006 bis 2015 leitete sie die Anni-Pickert-Grund- und Mittelschule, seit vier Jahren ist sie BLLV-Präsidentin. In dieser Funktion kam sie am Montag nach Poing: Sie nahm von Rektorin Karena Schaffer einen symbolischen Scheck entgegen. Die Schüler der 1. bis 3. Klassen hatten am Ende des vergangenen Schuljahres bei der „Ballhelden“-Aktion mitgemacht – und 7303 Euro an Spenden erreicht. Fleischmann fährt derzeit zu jenen zehn Schulen in Bayern, die die höchsten Ergebnisse erzielt haben, um sich persönlich zu bedanken. Eine davon ist die Schule am Bergfeld.

+ So wie früher: Vor Schülern stehen und ihnen was beibringen. © Armin Rösl Dort macht die BLLV-Präsidentin das, was sie schon immer gerne getan hat, jetzt aber nicht mehr viel dazu kommt: Mit Kindern reden und Unterricht machen. „Wer weiß denn, wo Peru ist?“, lautet eine der Fragen, die sie den Schülern stellt. Keine dröge und trockene Präsidentenrede mit schnellem Abgang, nein: Simone Fleischmann nimmt sich Zeit. Erklärt den Kindern, für was das Geld verwendet wird, zum Beispiel, um in Peru Lehrer zu bezahlen. Weil für die Kinder dort die Möglichkeiten, in die Schule zu gehen, gering seien. „Was passiert, wenn man in keine Schule geht?“, fragt sie. „Dann bleibt man doof“, antwortet ein Mädchen. Genau das sollen Kinder in Peru nicht bleiben, sie sollen durch Bildung eine Chance auf eine bessere Zukunft haben. Deshalb fördert der BLLV beispielsweise ein Kinderhaus für Straßenkinder mit angeschlossenem Berufsausbildungszentrum in den peruanischen Anden. Als Dankeschön hat Fleischmann der Poinger Schule von dort kleine Geschenke mitgebracht, die von Kindern in Peru gewebt geworden sind.

Die Aktion „Ballhelden“ ist eine gemeinsame Initiative des BLLV und des Bayerischen Fußballverbandes (BFV). Bei der Aktion mussten die Schüler allerlei fußballerische Stationen absolvieren und erhielten dafür Punkte. Im Vorfeld konnten die Schüler Personen nennen (Eltern, Verwandte, Bekannte oder Freunde), die pro Punkt einen vereinbarten Geldbetrag spendeten. Weil die Schüler der Grundschule Am Bergfeld so sportlich und fleißig und die Spender so großzügig waren, sind 7303 Euro zusammengekommen.

