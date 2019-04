Der beste Kumpel der 2c

Die 2c der Poinger Grundschule am Bergfeld hat nicht nur Schüler und eine Lehrerin, sondern auch „Buddy“. Der Hund ist Schüler und Lehrer zugleich.

Poing – Im Hintergrund läuft leise und ruhige Instrumentalmusik, die Mädchen und Buben der Klasse 2c der Grundschule am Bergfeld sitzen an ihren Tischen und richten ihr Schulzeug her, einige lesen und schreiben ein bisserl, und immer wieder streicheln sie „Buddy“, der zwischen den Tischen herumgeht. Es ist Donnerstag, 8 Uhr, Vorviertelstunde zur Vorbereitung und zum Runterkommen vorm eigentlichen Unterrichtsstart. Im Klassenzimmer sind nicht nur die Schülerinnen und Schüler mit ihrer Lehrerin Julia Heppel, dort ist auch „Buddy“. Ein knapp zwei Jahre alter Australian Shepherd. Die Charaktereigenschaften dieser Hunderasse werden wie folgt beschrieben: aktiv, ausgeglichen, gemütlich, intelligent und clever, ein Hund, der auch über längere Zeit konzentriert arbeiten kann.

„Buddy“ gehört Julia Heppel, sie bringt ihn regelmäßig mit in den Unterricht, von Montag bis Donnerstag. Dort ist der freundliche Hund mit den wunderschönen hellen Augen und dem kuschelig-weichen Fell Schüler und Lehrer zugleich: Heppel absolviert mit ihm seit November die Ausbildung zum Therapiebegleithund. Sein Lernort ist das Klassenzimmer. Zugleich ist er Lehrer für die Schüler. Sie lernen, wie man mit einem Tier umgeht, er lehrt sie, ruhiger zu werden. Wenn es zu laut ist in der Klasse, dann brauche sie die Kinder nur auf „Buddy“ zu verweisen, weil er die Ohren anlegt oder schlafen will. „Ruhe“, sagt die 28-Jährige, „ist kein großes Problem in der Klasse.“

Für Schulleiterin Karena Schaffer ist es das erste Mal, dass ein Therapiehund im Unterricht eingesetzt wird. Als Julia Heppel fragte, ob sie ihn mitnehmen dürfe, habe sie gleich ja gesagt, erzählt die Rektorin. Nachdem auch die Klasseneltern und der Elternbeirat ihre Zustimmung gegeben haben (geklärt werden musste unter anderem, ob ein Kind Hundehaar-Allergie hat) und alle rechtlichen Dinge geklärt waren, durfte „Buddy“ mit in die Schule. Dort soll er über dieses Schuljahr hinaus bleiben, sagen Schaffer und Heppel. Nach der Ausbildung könnte er im gesamten Schulbetrieb eingesetzt werden, beispielsweise für die Förderung der Sensibilität, für Leseförderung oder für Unterrichtseinheiten, wie man mit Hunden umgeht, zählt Julia Heppel auf.

Während sie spricht, lässt sich „Buddy“ einmal mehr streicheln. Der achtjährige Julian grinst und sagt: „Es ist total toll, dass wir ihn haben.“ Ja, ergänzt die Lehrerin, die Klasse sei stolz darauf, die Klasse mit dem Hund zu sein. Der Australian Shepherd wiederum fühle sich „pudelwohl hier“.

Als der Hund noch ein Welpe war, gerade mal acht Wochen alt, hat Julia Heppel ihn bekommen. Seitdem erzieht und trainiert sie ihn. Die Ausbildung erfolgt durch den Deutschen Ausbildungsverein für Therapie- und Begleithunde. Auf dessen Internetseite steht unter anderem: „Im Rahmen der tiergestützten Pädagogik in Klassenzimmern steht nicht nur das Erreichen pädagogischer Ziele im Vordergrund, sondern auch die Gesellschaft des Hundes, die eine Quelle der Freude und Energie für die Kinder darstellt.“

Energie. Auf die Frage, ob es denn beruhigend sei, „Buddy“ vor einer Schulaufgabe oder einem Test zu streicheln, damit man vielleicht weniger aufgeregt ist, schnellen die Arme von fast allen Schülern hoch. Ein Mädchen antwortet stellvertretend für alle: „Ja, das tut echt gut.“

Die Vorviertelstunde ist vorbei, der Unterricht beginnt. Bevor sich „Buddy“ auf seine Decke zu seinem Stoffhund legt und gemütlich schlummert, lässt Julia Heppel ihn noch „Sitz“ machen, dann bekommt er ein Leckerli. Solche haben die Kinder auch dabei und dürfen den Australian Shepherd ab und zu füttern. Das englische Wort „Buddy“ bedeutet auf Deutsch „Kumpel“. „Buddy“ ist der beste Kumpel der 2c.