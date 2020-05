Stark, Tonollo und Dankesreiter: Drei Männer an Poings Spitze

Auch der neue Gemeinderat hat sich an den guten alten Poinger Brauch gehalten - und dementsprechend ohne Diskussion und Gegenstimmen die Posten des 2. und 3. Bürgermeisters besetzt.

Poing – Für Thomas Stark war es bereits die 6. konstituierende Sitzung eines Gemeinde- oder Stadtrates, bei der er als Assistent mitverantwortlich dabei war. Sei es früher, als er noch in seiner Heimatstadt Marktredwitz im Rathaus gearbeitet hat, sei es die vergangenen 30 Jahre in Poing, wo er unter anderem Geschäftsleiter war. „Heute aber ist zum ersten Mal eine konstituierende Sitzung, in der ich selbst in der Hauptrolle bin“, sagte er zu Beginn. In der Hauptrolle als neuer 1. Bürgermeister von Poing.

Mit der ersten Sitzung des neuen Gemeinderates in der Dreifachturnhalle ist am Dienstagabend nicht nur die Ära von Ex-BürgermeisterAlbert Hingerl (SPD) endgültig zu Ende gegangen, sondern auch jene von Franz Langlechner (CSU) als 2. Bürgermeister. Er war die vergangenen 20 Jahre ununterbrochen Hingerls Stellvertreter.

Im Gegensatz zu Hingerl, der bei der Kommunalwahl nicht mehr kandidierte, ist Langlechner noch einmal angetreten und wieder in den Gemeinderat gewählt worden. 2. Bürgermeister aber ist er nicht mehr – weil sich alle Fraktionen an das ungeschriebene Gesetz des Poinger Gemeinderates gehalten haben, das seit über 20 Jahren gültig ist: Die zweitstärkste Fraktion stellt den 2. Bürgermeister, die drittstärkste den 3. Bürgermeister.

+ Wegen Corona fand die konstituierende Sitzung des neuen Gemeinderates Poing in der Dreifachturnhalle statt. © Johannes Dziemballa Weil der neue 1. Bürgermeister Thomas Stark auf der Liste der CSU kandidiert hatte, einigten sich die Fraktionen im Vorfeld darauf, dass die SPD (sechs Sitze) den 2. und die Grünen (fünf Sitze) den 3. Bürgermeister erhalten. Die CSU selbst hat im neuen Gemeinderat sieben Mandate, Bürgermeister Stark ist parteilos. Des Weiteren: FWG vier Sitze und FDP zwei Sitze.

Weil sich alle an den guten Poinger Brauch gehalten haben, gab es sowohl für das Amt des 2. als auch des 3. Bürgermeisters lediglich jeweils einen Kandidaten: Reinhard Tonollo (SPD) bzw. Werner Dankesreiter (Grüne). Tonollo erhielt 23 der möglichen 24 Stimmen (ein Stimmzettel war ohne Namen und somit ungültig), Dankesreiter bekam ebenfalls 23 Stimmen (auf dem 24. Zettel stand der Name seiner Fraktionskollegin Sieglinde Pehl).

Als dienstältestes Gemeinderatsmitglied war es Franz Langlechner vorbehalten, den neuen 1. Bürgermeister Thomas Stark zu vereidigen. Bevor es soweit war, richtete der ehemalige 2. Bürgermeister einige Worte an den neu zusammengesetzten Gemeinderat und die rund 20 Besucher der konstituierenden Sitzung. „In der aktuellenCorona-Krisensituation ist es vielleicht ganz gut, wenn ein neuer Bürgermeister keine lange Anlaufzeit braucht“, begann Langlechner seine kurze Rede. Stark ist seit 30 Jahren in gehobenen Positionen im Poinger Rathaus tätig, in den 20 Jahren Amtszeit seines Vorgängers Albert Hingerl war er dessen Büroleiter sowie Geschäftsleiter des Rathauses.

An den gesamten Gemeinderat gerichtet sagte Langlechner: „Von der Anzahl der jeweiligen Mitglieder her sind die Fraktionen näher zusammengerückt. Der Druck auf noch mehr Zusammenarbeit ist dadurch stärker.“ Zum Schluss appellierte er an alle, „dass wir schnell aus dem Wahlkampfmodus rauskommen“.

Nach seiner Vereidigung betonte auch Thomas Stark, dass im Poinger Gemeinderat weiterhin „ein fairer Umgang miteinander gepflegt“ und sachlich diskutiert werden solle. Meinungsverschiedenheiten dürften nie unter der Gürtellinie ausgetragen werden. Er selbst kündigte an, für jeglichen Dialog offen zu sein. „Wir können ein gutes Team werden“, sagte er in Richtung aller 24 Gemeinderatsmitglieder.

Mit Blick auf künftige Aufgaben und Vorhaben kündigte Bürgermeister Stark an, dass man möglicherweise den Haushalt und die Finanzplanungneu überarbeiten müsse, weil nicht absehbar sei, welche Auswirkungen die Corona-Krise auf den Gemeindehaushalt haben werde. Voranbringen wolle er unter anderem das bereits begonnene Mobilitäts- und das Jugendkonzept.

Zum Schluss der Sitzung bedankte sich Stark bei Franz Langlechner und bei Günther Scherzl (FWG), der bislang 3. Bürgermeister gewesen war. Und er verteilte Sektflaschen an alle Ratsmitglieder, weil der übliche Sektempfang wegen Corona ausfallen musste.

Eine weitere Ära ist im Gemeinderat Poing zu Ende gegangen: Nach 30 Jahren ist Rainer Koch, Präsident des Bayerischen Fußballverbandes und 1. Vize-Präsident des Deutschen Fußballbundes, nicht mehr dabei.