Detektei überwacht Poings Wertstoffinseln

Um illegale Müllablagerungen einzudämmen, hat die Gemeinde Poing jetzt eine Privatdetektei beauftragt. Sie überwacht die Wertstoffinseln.

Die große Wertstoffinsel an der Kirchheimer Allee ist in Poing eine derjenigen, an denen immer wieder illegal Müll entsorgt wird. Um dem Frevel Einhalt zu gebieten, hat die Gemeinde (nach entsprechendem Beschluss des Gemeinderates) eine Privatdetektei aus München beauftragt, die Containerstandplätze in Poing sporadisch zu überwachen. Nach langwierigen Gesprächen zum Thema Datenschutz ist der Vertrag nun unterzeichnet worden, teilte die Verwaltung in der letzten Gemeinderatssitzung 2019 mit. Seit dem 1. Januar ist die Detektei im Dienst, der Vertrag läuft zunächst bis Ende des Jahres. An den Wertstoffinseln werden laut Verwaltung noch Hinweisschilder angebracht. Auf frischer Tat ertappte Müllsünder werden der Gemeinde Poing gemeldet.

