Diskussion um Poings alte Mitte

Im Zuge der Verlängerung der Anzinger Straße in Poing-Süd könnte der Maibaumplatz vor der Kirche umgestaltet werden. Aber wie?

Poing – Wenn die Anzinger Straße an der Kreuzung mit der Hauptstraße nach Norden verlängert wird, hat dies Auswirkungen auf den Maibaumplatz. Der bildet zusammen mit der Kirche St. Michael Poings alte Mitte. Getreu der bayerischen Tradition Dorfplatz, Kirche und Wirtshaus auf einem Fleck, stand hier früher noch das Liebhart’s Bräuhaus. Anstelle dessen gibt es im neuen Gebäudekomplex an der Anzinger Straße 1 ein italienisches Restaurant, Vereinsräume sowie Wohnungen.

Im nächsten Jahr sollen die Arbeiten zur Verlängerung der Anzinger Straße in Richtung Norden starten. Unter der Eisenbahnlinie hindurch wird sie direkt am Volksfestplatz in die dortige Straße Am Hanselbrunn münden. So weit, so gut. Die Entscheidung hierfür ist längst gefallen, nun hat das von der Gemeinde beauftragte Ingenieurbüro Schlegel den aktuellen Planungsstand präsentiert. Siehe da: Es gab und gibt Diskussionsbedarf, weshalb der Tagesordnungspunkt und damit der Beschluss, die Planung ins Verfahren zu bringen, abgesetzt und aufgeschoben wurde.

Insbesondere ist es der Maibaumplatz, der den Ausschussmitgliedern am Herzen liegt – und gleichzeitig Bauchschmerzen bereitet. Dort befinden sich derzeit Parkplätze, die dem gegenüberliegenden Gebäude mit Restaurant zugeordnet sind.

Herbert Lanzl (CSU) stieß die Diskussion um diesen Platz an. Er ist der Meinung, dass es schade wäre, würde man die Umgestaltung der Kreuzung nicht nutzen, auch den Platz attraktiver zu machen. Sein Vorschlag: Der Planer soll prüfen, ob es möglich wäre, drei der für das Gebäude Anzinger Straße 1 erforderlichen Stellplätze woanders unterzubringen. Beispielsweise östlich der Hauptstraße. Diesen Auftrag hat der Bauausschuss dem Ingenieurbüro denn auch so mitgegeben.

Die dann frei werdende Fläche könnte dann zu einem netten kleinen Platz zum Verweilen am Maibaum umgestaltet werden. So die Meinung quer durch alle Fraktionen im Bauausschuss. Allerdings gibt es einen Haken an der Sache: Der gesamte Platz gehört nicht der Gemeinde Poing, sondern befindet sich in Privateigentum.

Deshalb kündigte Bürgermeister Albert Hingerl (SPD) in der Sitzung an, so bald wie möglich ein Treffen mit dem Eigentümer zu arrangieren. Um darüber zu reden, ob er überhaupt dem Vorschlag der Umgestaltung offen gegenüber steht. Erst wenn das Gespräch erfolgt und mit einem Ergebnis (mit welchem auch immer) beendet ist, mache es Sinn, in die Detailplanung zu gehen.

Das sahen alle anderen Bauausschussmitglieder ebenso, weshalb der Tagesordnungspunkt abgesetzt und auf Anfang nächsten Jahres verschoben wurde.