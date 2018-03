Explosion in Mehrfamilienhaus - mutmaßlicher Grund bekannt

In Poing ist es am Vormittag zu einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Derzeit läuft ein Großeinsatz von Rettungskräften.

12.53 Uhr: Nach ersten Erkenntnissen der Polizeiinspektion Poing hatte der junge Mann wohl in seiner Wohnung mit Chemikalien hantiert um einen Böller herzustellen. Dabei kam es offenbar zu einer Detonation. Der Schwerverletzte wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden beschränkt sich weitgehend auf die Wohnung des Verletzten.

12.45 Uhr: Gegen 11 Uhr ist der Rettungsleitstelle Erding ein Notruf über eine Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Poing eingegangen. Beim Eintreffen von Rettungskräften und Polizei am Einsatzort in der Hauptstraße trafen diese auf einen schwer verletzten Mann. Weitere sieben Hausbewohner wurden vorsorglich aus dem Gebäude gebracht.

Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Poing

In Poing kam es zu einer Explosion in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hauptstraße. Derzeit läuft ein Großeinsatz von Rettungskräften. Ein Hubschrauber ist im Einsatz. Die Hauptstraße ist gesperrt. Retter sprechen von einer „schwer verletzten Person“. Es soll sich um den Wohnungsinhaber handeln. Die Ursache für die Explosion ist laut Polizei noch unklar. Das Mehrfamilienhaus wurde evakuiert.

Es gebe nach ersten Erkenntnissen keine Schäden über die Wohnung des Mannes hinaus. Dennoch mussten rund ein halbes Dutzend andere Bewohner das Haus vorsorglich verlassen. Wann die polizeilichen Ermittlungen abgeschlossen seien und wann die Menschen in ihre Wohnungen zurückkehren könnten, sei offen.

Christoph Hollender/Armin Rösl

Video aus Poing