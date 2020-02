Nächste Woche fällt Entscheidung: MVG-Rad – ja oder nein

Beteiligt sich die Gemeinde Poing am MVG-Fahrradleihsystem? Einen Grundsatzbeschluss hat der Gemeinderat schon gefasst, jetzt steht die endgültige Entscheidung an.

Poing – Bislang bietet die Gemeinde Poing ein Lastenfahrrad zum kostenlosen Verleih an. In der öffentlichen Sitzung des Bau- und Umweltausschusses des Gemeinderats am Mittwoch, 5. Februar, soll die Entscheidung fallen, ob in der Gemeinde Poing künftig auch MVG-Räder angeboten werden. Sitzungsbeginn ist um 18.30 Uhr.

Eine kleine Station für das Fahrradverleihsystem MVG Rad würde laut Verwaltung 25.000 Euro kosten, eine große Station, mit entsprechender größere Anzahl an Rädern, 40.000 Euro. Im Juli 2019 hatte der Gemeinderat ausgiebig über dieses Thema diskutiert und obwohl nicht jeder hundertprozentig darin Sinn sah, sprach sich der Gemeinderat damals grundsätzlich dafür aus, das MVG-Verleihsystem einzuführen. Die Verwaltung erhielt den Auftrag, weitere Planungen zu unternehmen. Diese werden nun in der Ausschuss-Sitzung am Dienstag präsentiert und zur Abstimmung gestellt.

In der Gemeinderatssitzung im Sommer 2019 fragte Werner Dankesreiter (Bündnis90/Die Grünen), ob es denn Sinn mache, eine solche Station zu installieren, da diejenigen Poinger, die Fahrrad fahren, schon selbst eines hätten. Wer also, so Dankesreiter, sollte die Leihräder nutzen? Mache es Sinn, so fragte beispielsweise auch Wolfgang Spieth (FDP), mehrere tausend Euro auszugeben für einen Service, der nicht genutzt wird?

Zweiter Bürgermeister Franz Langlechner (CSU) bat die Gemeindeverwaltung darum zu untersuchen, an welchen Orten in der Gemeinde Poing eine oder mehrere Leihstationen aufgestellt werden. Auch darüber wird am Dienstag Auskunft gegeben.

Einige Kommunen im Umland beteiligen sich bereits am MVG-Mietrad, beispielsweise die Gemeinde Kirchheim. Sie ist Ende 2019 als „fahrradfreundlichste Kommune Bayerns“ ausgezeichnet worden und ist Mitglied bei der „Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern“ (AGFK). Sie vergibt den offiziellen Titel „fahrradfreundliche Kommune“.

Auch Poing ist seit 1. Juli 2016 Mitglied in der AGFK, um den Titel „fahrradfreundliche Kommune“ offiziell tragen zu dürfen, muss Poing allerdings die Vorgaben aus einer Liste von hierzu notwendigen Maßnahmen erfüllen. Damals, 2016, hieß es, dass Poing vier Jahre Zeit habe, die Liste abzuarbeiten. In Kirchheim dauerte dies fünf Jahre, Poings Nachbargemeinde hat ein eigenes Radverkehrskonzept samt Radnetplan erstellt und unter anderem Fahrradstraße zum Heimstettener See eingerichtet. Und in Kirchheim gibt es das MVG-Leihsystem.

Im Landkreis München gibt es aktuell fünf „fahrradfreundliche Kommunen“: Kirchheim, Garching, Ismaning, Planegg und Oberhaching. Im Landkreis Ebersberg trägt bis dato keine Gemeinde diesen Titel.