Poing erhöht Kita-Gebühren in zwei Schritten

Von: Armin Rösl

Teilen

Ab September steigen die Kita-Gebühren in Poing. © dpa

Die Gemeinde Poing erhöht ab September die Elternbeiträge für Krippe, Kindergarten und Hort. Damit die Steigerung so moderat wie möglich ausfällt, erfolgt die Erhöhung in zwei Schritten.

Poing – Aufgrund der im Mai erfolgten Tariferhöhung beim Sozial- und Erziehungsdienst und der damit einhergehenden Personalkostensteigerung werden in der Gemeinde Poing die Elternbeiträge für Krippe, Kindergarten und Hort erhöht. Dies erfolgt laut Verwaltung in zwei Schritten, um die Anhebung moderat zu gestalten. Die Beiträge werden zum September 2023 sowie zum September 2024 steigen.



Poing: Grund ist Tariferhöhung

Als Beispiele nannte die Verwaltung in der jetzigen Gemeinderatssitzung, dass der Beitrag für einen Kindergartenplatz mit einer Buchungszeit von sieben bis acht Stunden sich zum September um 13 Euro/Monat erhöhen wird. Im September 2024 dann nochmals um sechs Euro. Die aktuelle Gebühr für diese Betreuungszeit beträgt 175 Euro. Nach der erfolgten, gestaffelten Erhöhung werden es ab September 2024 letztendlich 194 Euro sein.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Die Staffelung bei einem Krippenplatz mit einer Buchungszeit von fünf bis sechs Stunden täglich: 24 Euro mehr ab September 2023, nochmals zwölf Euro mehr ab September 2024. Dann sind es 365 Euro (aktuell: 329 Euro) pro Monat.



Fachgerechte Kinderbetreuung soll sichergestellt werden

Für einen Hortplatz mit einer täglichen Buchungszeit von vier bis fünf Stunden muss ab dem nächsten Schuljahr zehn Euro mehr bezahlt werden, ab September 2024 weitere sechs Euro. Bedeutet dann: 158 Euro (jetzt: 142 Euro).



Alle Beträge sind auf der Internetseite www.poing.de hochgeladen. Außerdem wurde in der Gemeinderatssitzung angekündigt, dass die Eltern in einem gemeinsamen Schreiben von Kita-Trägern und Verwaltung detailliert informiert werden. „Die Anpassung der Elternbeiträge soll der Personalgewinnung und -qualifizierung zu Gute kommen, um eine fachgerechte Kinderbetreuung weiterhin sicherzustellen“, heißt es in der Stellungnahme der Gemeindeverwaltung.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.