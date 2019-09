Ab Montag in Poing: Erste Betriebs-Kita im Landkreis

In Poing eröffnet am Montag die erste Betriebs-Kindertagesstätte im Landkreis Ebersberg. Andere Kinder dürfen freilich auch hinein. Wir waren schon drin.

Poing – 9. 9. um 9 Uhr: Nächsten Montag startet in Poing eine neue Kindertagesstätte (Kita) mit 16 Mädchen und Buben sowie acht Mitarbeiterinnen. Die Denk mit! Kinderbetreuungseinrichtungen GmbH & Co. KG eröffnet ihre erste Kita in Poing, Adresse: Bergfeldstraße 19 (gegenüber des Badesees). Das Besondere: Es ist die erste Betriebskindertagesstätte im Landkreis Ebersberg. Denk mit! hat einen entsprechenden Kooperationsvertrag mit den in Poing ansässigen Firmen EBV und Avnet geschlossen, informiert Marina Vielhuber. Die 28-Jährige ist die Leiterin der neuen Kita.

Poing: Kooperation mit Firmen

Die steht nicht nur Kindern von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von EBV und Avnet (die allerdings Vorrang haben) offen, sondern allen Poingern. Und derzeit auch Kindern aus der Nachbargemeinde Pliening. Weil die neue Kita in Landsham wegen Bauverzögerung ein Jahr später eröffnet als geplant, hat Denk mit! einige Mädchen und Buben von dort aufgenommen. Von EBV/Avnet sind ab Montag zwei Kinder in der Einrichtung. Hier können insgesamt 61 Mädchen und Buben (25 Kindergarten- und 36 Krippenplätze) betreut werden.

Start mit Kindern auch aus Pliening

„Es ist ganz gut, dass wir zu Beginn mit weniger Kindern und entsprechend ruhig starten, da fällt die Eingewöhnung leichter“, sagt Leiterin Marina Vielhuber. Sie war vier Jahre Stellvertreterin in der Kinderland-Kita Kirchheimer Allee und übernimmt nun erstmals selbst eine Kita. In dieser Woche ist sie mit ihren Mitarbeiterinnen (drei Erzieherinnen, drei Kinderpflegerinnen und eine Küchenkraft) mit den letzten Schulungen und Vorbereitungen wie Dekorieren beschäftigt.

Helle Räume mit Aussicht

+ Die Turnhalle im zweiten Stock bietet einen schönen Blick nach draußen. © Johannes Dziemballa Die Möbel und Spielsachen sowie Betten (für den Mittagsschlaf in den Krippengruppen) stehen bereits in den Räumen, die auf drei Stockwerke verteilt und nach Osten und Süden ausgerichtet und dank großer Fenster sehr hell sind. Besonders toll: Im zweiten Stock befindet sich die Turnhalle mit schönem Blick auf die Umgebung.

Nähe zum Badesee und Piratenspielplatz

Nicht nur wegen der Aussicht findet Vielhuber den Standort der Kita super. „Der Badesee und der Piratenspielplatz sind gleich in der Nähe, und auch der Edeka, wenn wir mal mit den Kindern Einkaufen gehen wollen.“ Außerdem befindet sich vor der Haustüre eine Bushaltestelle, sodass auch weitere Ausflüge unternommen werden können. Freilich gibt es auch einen eigenen Garten, Spielgeräte sind bereits aufgebaut. Nur der Rasen muss noch wachsen.

Vollverpflegung bei Denk mit!

Die neue Kita, für die man sich jederzeit anmelden kann, ist von 7 bis 17 Uhr geöffnet; zum Frühstück, zu Mittag und zur Nachmittagsbrotzeit werden die Kinder voll verpflegt, berichtet Vielhuber. „Die Eltern müssen ihren Kindern gar nichts zum Essen und Trinken mitgeben“, sagt sie und fügt schmunzelnd hinzu: „Sie brauchen nur ihr Kind mitbringen.“

Infotage für Eltern

Wer sich über die neue Denk mit!-Kita und deren Konzept informieren möchte, kann dies persönlich an folgenden Tagen tun: 25. September, 16. Oktober, 6. und 27. November sowie 8. Dezember. Jeweils ab 16 Uhr. Oder unter www.denk-mit.de.