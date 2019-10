Poing: Eulen-Quartett an der Bushaltestelle

In einer Trauerweide in Poing haben es sich vier Waldohreulen gemütlich gemacht: Sie sitzen oberhalb einer Bushaltestelle. Der Trubel unten scheint ihnen nichts auszumachen.

Poing – Wo kommt bloß der viele Vogelkot am Boden her, sitzt da oben im Baum jemand? Das fragten sich vor drei Tagen einige der rund 80 Kinder, die täglich frühmorgens an der Haltestelle Kampenwand-/Lindacher Straße in Poing-Süd auf den Schulbus warten. Als sie hinaufblickten in die große Trauerweide, entdeckten sie vier Knäuel. „Das sind Eulen!“ riefen die Kinder. „Ich glaube eher, das sind Tauben“, sagte Rosemarie Peitz. Die 79-jährige ist Schulweghelferin an der Bushaltestelle unter dem riesigen Baum und konnte auf den ersten Blick nicht erkennen, wer da etwa zehn Meter oben in den Zweigen sitzt. „Zuhause habe ich am Computer gegoogelt und Fotos von Tauben und von Eulen ausgedruckt und am nächsten Tag mitgebracht“, erzählt sie. Der Abgleich gab den Kindern recht: Es sind tatsächlich Eulen. „Die sitzen seit drei Tagen da oben, der Trubel und Lärm der Schulkinder scheint sie nicht zu stören“, erzählt Rosemarie Peitz am Mittwoch.





Poing: Schulkinder entdecken als erste die Vögel





Tatsächlich hocken die Vögel seelenruhig in den Zweigen, blicken ab und zu nach unten – und lassen Kot fallen. „Unglaublich, vier Eulen in einem Baum, und dass direkt im Ort“, ist Peitz begeistert. „Diese Trauerweide an sich ist schon ein toller Baum, aber jetzt“, sagt sie und spricht den Satz nicht zu Ende, sondern blickt wieder fasziniert nach oben.

Eulen stammen nicht aus dem Wildpark

+ Rosemarie Peitz ist begeistert, dass sich in der Trauerweide Eulen niedergelassen haben. © Johannes Dziemballa „Das sind Waldohreulen“, antwortet Rudolf Maier, als unsere Zeitung ihm am Mittwochnachmittag die Fotos von den Tieren in der Trauerweide zeigt. Dass sie nicht im nahe gelegenen Lindacher Wald, sondern im Wohngebiet sitzen, sei ungewöhnlich, sagt der Falkner des Wildparks Poing. Er vermutet, dass die Eulen zwar im Wald ausgebrütet worden sind, möglicherweise aber von einem anderen Vogel vertrieben wurden. Das sei nicht tragisch, die Trauerweide biete den Tieren genügend Schutz. „Solange sie sich dort wohlfühlen, ist alles okay.“ Dass ihnen der Trubel und der Straßenlärm am Boden nichts ausmache, sei wiederum nicht ungewöhnlich – weil sie sich schnell an ihre Umgebung gewöhnen würden. Dennoch bittet Falkner Maier, die Tiere in Ruhe zu lassen. Aktiv werden sie nur nachts, wenn sie auf Futtersuche gehen bzw. fliegen.

Falkner bittet: Eulen in Ruhe lassen

Die Waldohreulen stammen nicht aus dem Bestand des Wildparks, sagt Rudolf Maier, sondern sind wilde Eulen. „Wir hatten heuer ein gutes Eulenjahr.“ Zahlreiche Jungvögel seien in den Wäldern geschlüpft. Darunter die vier aus der Trauerweide. „Eigentlich“, sagt Rosemarie Peitz und lächelt, „müsste man ihnen Namen geben.“

