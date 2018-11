Willkommen, Herr Pfarrer!

Die evangelische Gemeinde Poing-Pliening hat einen neuen Pfarrer: Roger Busch. Er übernimmt die halbe Stelle von Julia Notz.

Poing – Inoffiziell ist Roger Busch schon seit Anfang Oktober im Amt, offiziell und mit kirchlichem Segen seit diesen Sonntag. Mit einem Festgottesdienst in der Christuskirche ist der neue evangelische Pfarrer in die Gemeinde aufgenommen worden. Der 60-jährige gebürtige Kieler hat die halbe Stelle übernommen, die Pfarrerin Julia Notz innehatte. Sie hat nach drei Jahren die Pfarrei wieder in Richtung ihrer Heimat Allgäu verlassen. Leiter der evangelischen Gemeinde Poing-Pliening bleibt Michael Simonsen, zusammen mit Johanna Thein und Busch bildet er das Pfarrer-Trio.

Der neue im Bund sieht sich selbst als „dritte Kraft“, lediglich der Mittwoch ist sein fixer Präsenztag in Poing. Ansonsten versteht er sich als „freier Spieler“ oder „Springer“, wie er vor dem Einführungsgottesdienst im Gespräch mit unserer Zeitung sagte. Seine Schwerpunkte sieht er in der Erwachsenenbildung, der Seelsorge und den Gottesdiensten.

Roger Busch ist nach dem Studium der Theologie und Psychologie in München seit 1985 evangelischer Pfarrer. Er ist verheiratet, hat drei erwachsene Kinder, drei Enkelkinder und lebt in Wasserburg am Inn. Dort sitzt er im Aufsichtsrat des Familienunternehmens Thermomess und ist insbesondere für die Unternehmenskommunikation verantwortlich.

In Poing erhielt er am Sonntag einen herzlichen Empfang mit Musik und Ansprachen, darunter von der stellvertretenden Dekanin Dorothee Löser. Nach dem Gottesdienst konnten die Gemeindemitglieder den neuen Pfarrer persönlich bei einem Stehempfang kennenlernen.