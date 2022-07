Fahranfänger rast der Polizei davon - auf den Felgen

Von: Michael Acker

Teilen

Ein Audi-Fahrer (19) aus Erding rast der Polizei davon. Diese konnte ihn nach einer wilden Verfolgungsjagd schließlich stellen (Symbolbild). © Carsten Rehder/dpa (Symbolbild)

Eine wilde Verfolgungsjagd hat sich ein 19-jähriger Erdinger Autofahrer mit der Polizei geliefert. Er raste den Streifen zwischen Poing und Feldkirchen davon - zeitweise auf den Felgen, da die Reifen geplatzt waren.

Poing - Einer Streifenbesatzung der Polizei Poing fiel am Mittwoch, 6. Juli, gegen 23.15 Uhr in der Gruber Straße in Poing ein schwarzer Audi auf, welcher mit augenscheinlich leicht überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Als die Streife sich entschloss, den Fahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen und zu dem Fahrzeug aufzuschließen, beschleunigte der Audi-Fahrer stark und versuchte der Streife zu entkommen. Die Polizisten nahmen eigenen Angaben zufolge daraufhin die Verfolgung des Flüchtenden auf.

Während der Flucht Licht ausgeschaltet

Während des Fluchtversuches schaltete der Fahrer auf der Ortsverbindungsstraße von Parsdorf nach Weißenfeld die komplette Fahrzeugbeleuchtung aus. In der Zwischenzeit wurden weitere Streifen herbeibeordert, da aufgrund der Fahrweise eine erhebliche Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer bestand und der Fahrer keine Anstalten machte anzuhalten.

Letztlich fuhr dieser dann nach Feldkirchen, wo er weiter ohne Beleuchtung und stark überhöhter Geschwindigkeit durch die Ortschaft raste. Der Fahrer fuhr so schnell, dass er nur noch bedingt die Kontrolle über sein Fahrzeug behalten konnte und immer wieder auf die Gegenfahrbahn abkam. Glücklicherweise waren zu diesem Zeitpunkt die Straßen weitestgehend leer, sodass es zu keinem Unfall kam.

Flucht auch über den Gehweg

Am Kreisverkehr auf der Münchner Straße konnte schließlich der Fahrer das Fahrzeug aufgrund der Geschwindigkeit nicht mehr halten und driftete nach links von der Straße in ein Feld ab. Statt Anzuhalten gab der Fahrer weiter Gas und setzte seine Fahrt auf dem Gehweg fort. Glücklicherweise waren zu diesem Zeitpunkt keine Fußgänger mehr unterwegs.

Der Fahrer setzte auf dem Gehweg seine Flucht fort, bis er an der Kreuzung Münchner Straße / Ottendichler Straße wieder auf die Fahrbahn und von dort in nördliche Richtung weiter fuhr.

Reifen geplatzt: Audi-Fahrer rast auf den Felgen weiter

Zu diesem Zeitpunkt waren zwei Reifen aufgrund der Fahrt schon soweit beschädigt, dass diese platzen und der Fahrer auf den Felgen weiterfuhr. Das ging natürlich nicht lange gut, so dass der Fahrer letztendlich aufgab und sich stellte.

Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 19-jährige Fahrer, der aus dem Landkreis Erding stammt, alkoholisiert war und sich noch in der Probezeit befand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,6 Promille.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.

Verletzt wurde niemand. Am Flucht-Audi entstand ca. 5.000 Euro Sachschaden; an den eingesetzten Streifenwägen der Polizei keine Schäden. Der Führerschein des jungen Mannes wurde sichergestellt. Ihn erwarten nun diverse straßenverkehrsrechtliche Strafanzeigen.

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.